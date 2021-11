Louane amoureuse : La chanteuse s'affiche amoureuse lors des NRJ Music Awards

Pourtant, même si la jeune chanteuse - connue suite à sa participation à The Voice en 2013 - est apparue radieuse sur le tapis rouge des NRJ Music Awards, elle reçoit régulièrement des critiques sur la Toile sur son physique. Lors d'une récente entrevue accordée à nos confrères du Parisien, mercredi 17 novembre, Louane était revenue sur les nombreuses attaques grossophobes dont elle est la cible.

"Je m'attendais à de telles réactions parce que, depuis des années, on commente toute ma vie. À partir du moment où tu es dans la lumière, tu vas t'en prendre plein la gueule, c'est comme ça", avait déploré la mère d'Esmée, avant d'ajouter : "Le plus triste, c'est ceux qui perdent du temps à commenter le corps de quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Parce que moi, ma vie va très bien." Des critiques qui, fort heureusement, ne l'atteignent plus aujourd'hui grâce à l'aide précieuse de ses proches. "Je suis entourée d'une équipe ultra-bienveillante, j'ai une famille géniale. Alors oui, je n'ai pas le même corps qu'il y a trois ans mais bizarrement je me sens bien mieux aujourd'hui", avait-elle conclu.