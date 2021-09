Louane déjà prête à avoir un 2e enfant avec Florian Rossi ? Sa réponse sans détour...

Elle voit tellement la vie en rose qu'elle a choisi cette teinte pour couvrir ses cheveux blonds ! En ce moment, tout sourit à la jeune Louane. Son album Joie de vivre, sorti en octobre 2020, résonne toujours dans les chaumières et, côté vie privée, l'artiste est comblée. Questionnée à propos de la manière dont elle vivait cette rentrée 2021 sur les réseaux sociaux, elle a évoqué son quotidien simple mais heureux. "Je suis grave épanouie. De plus en plus, a-t-elle expliqué. Je ne peux pas dire que c'est tous les jours love to love mais, en vrai, j'ai une personne qui partage ma vie qui est extraordinaire, je me sens bien dans ma peau, j'ai une famille géniale, j'ai un bébé extraordinaire."

Vous avez quoi tous avec ça ?

Il y a un projet qui, en revanche, n'a pas l'air de lui tenir à coeur : celui d'avoir un deuxième enfant. En couple avec Florian Rossi depuis l'été 2018, Louane Emera a accueilli sa petite Esmée à la fin du mois de mars 2020 et elle ne semble pas prête, dans l'immédiat, à remettre le couvert. "Vous avez quoi tous avec ça ? Laissez-moi cinq minutes, non ?" a-t-elle répondu, en fin de session questions/réponses. Il faut dire que, malgré tout l'amour qu'elle porte à sa fille, la chanteuse de 24 ans garde un souvenir mitigé de sa première grossesse. D'autant qu'elle a accouché pendant le premier confinement et qu'elle a affronté cette épreuve de manière très solitaire...