Louane, son coup de foudre pour Florian Rossi, déjà en couple : "Un coup de massue"

Comme un Français sur quatre, Louane Emera a trouvé l'amour sur son lieu de travail. Depuis leur rencontre, il y a désormais quatre ans, la chanteuse et son homme, Florian Rossi, sont devenus parents d'une petite fille prénommée Esmée. Si l'artiste est souvent questionnée sur ses premiers pas en tant que maman, elle est revenue sur son coup de foudre pour Florian Rossi pour le podcast Bliss Stories.

"Je l'ai rencontré, c'était en 2017, en juillet ou en août 2017. Je suis entre mon premier et mon deuxième album, mon deuxième album va sortir à l'automne, et je vais commencer une nouvelle tournée, justement je le rencontre pour qu'il joue pour moi. C'était un vrai coup de massue. Le vrai coup de foudre à sens unique", se souvient Louane. Difficile pour elle de garder ses esprits : "Après j'ai été si bête, c'était horrible, j'étais avec ma manageuse, on lui posait des questions (...) J'étais incapable de les poser. Il a été engagé tout de suite."

Problème : le jeune musicien qu'est Florian Rossi est déjà pris, en couple. Durant toute leur collaboration sur la tournée de Louane, l'artiste garde ses sentiments pour elle. Une torture. "Huit mois de secrets, de ne rien dire et de tout garder pour moi (...) Il était avec quelqu'un donc pour moi ce n'était pas possible. Je pense que ça s'est vu à quelques petits moments mais j'ai fait en sorte que ça ne se capte pas", se rappelle Louane auprès de Bliss Stories.

"J'ai fini par lui dire pendant la tournée. Ce à quoi il m'a répondu que c'était compliqué, et puis finalement ça a été. Ça a été très dur mais à la fois c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. À partir de ce moment-là, je n'ai plus du tout eu la même vie. Pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré quelqu'un qui me comprenait vraiment", sourit-elle. Le bonheur au grand jour.