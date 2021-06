Louane maman : elle évoque ses premiers mois avec sa fille Esmée

Actrice, chanteuse et maman, Louane Emera a tout fait ou presque à 24 ans ! L'artiste, que l'on a pu voir à l'écran aux côtés de François Damiens dans La Famille Bélier, a évoqué sa maternité durant la pandémie de Covid-19.

Invitée sur le plateau de C à Vous, la suite, lundi 21 juin 2021, pour faire la promotion de son nouvel album Joie de vivre, Anne Peichert, de son vrai nom, est revenue sur un moment fort de sa vie : la naissance de sa fille, Esmée.

Arrivée dans sa vie en mars 2020, la petite est le fruit de ses amours avec le musicien Florian Rossi, qui est d'ailleurs venu accompagner sa compagne au piano durant l'émission !

Louane : "Esmée, dans ma vie, est synonyme de joie"

"Cet album aurait pu s'appeler Esmée", demande Anne-Elisabeth Lemoine à la jeune chanteuse. "C'est vrai que Esmée, dans ma vie, c'est synonyme de joie de vivre", lui répond Louane, qui explique ensuite que, pandémie ou non, elle comptait profiter de sa fille !

"Au moment où elle est née, et où elle allait naître, quoi qu'il arrive je n'avais pas prévu de revenir tout de suite, donc ça n'aurait pas changé grand chose. Quoiqu'il arrive, à cette période-là je serais restée avec elle".

Et de poursuivre. "Souvent, quand on a un enfant, particulièrement durant les premiers mois, c'est mieux de rester si possible ! Attention, on ne juge personne, c'est très important de faire comme on peut", appuie celle qui est originaire du Pas-de-Calais.

"Exactement, tout le monde ne peut pas le faire. Vous avez bien fait, chère Louane, de profiter de cette petite Esmée", rétorque l'animatrice. "J'ai eu la chance de pouvoir, en tout cas !", conclut enfin la jeune femme.