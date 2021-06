Louane : "Pourquoi tu me fais ça ?", surprise par son chéri Florian Rossi dans Duos Mystères !

L'histoire d'amour de Louane et Florian a commencé en 2018. Ils sont depuis devenus parents en accueillant une petite fille prénommée Esmée (née en mars 2020). Très réservée en ce qui concerne sa vie privée, elle s'était fendue d'une petite confidence dans l'émission Ça fait du bien animée par Anne Roumanoff et diffusée sur Europe 1. "Je ne suis pas la plus facile à vivre, ça, c'est évident (...) Après, je suis très gentille. Mais, de par mon manque de contrôle de mes émotions que je travaille, c'est vrai que mon copain a de la force d'être avec moi !", confiait-elle au mois de mai.

Louane ajoutait même : "S'il ne va plus avoir de batterie et qu'il rentre plus tard que prévu, ça peut créer une embrouille." Leurs disputes peuvent lui inspirer des chansons, comme ce fut le cas avec le morceau Ta Peau, extrait de son dernier album. "Quand je l'ai écrite, c'était vraiment une chanson d'excuses pour mon mec. On s'était engueulé et j'ai vraiment vécu cette journée que je raconte dans la chanson, où je me suis réveillée et où il était parti. Il n'était pas content et il m'a fait la gueule toute la journée", précisait Louane sur Europe 1.

Sur Instagram, Louane a récemment publié une nouvelle photo de Florian Rossi et elle, en réponse à la question d'un abonné qui l'interrogeait sur sa photo de couple préférée.