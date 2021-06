Kendji Girac, Jérémy Frérot, Josiane Balasko... surprises et émotion pour les stars de Duos Mystères

Une fois encore, l'émotion était au rendez-vous lors de l'émission Duos Mystères diffusée le 12 juin 2021 sur TF1. Pour cette seconde édition présentée par Alessandra Sublet, de nombreux artistes ont été surpris sur scène par des proches venus interpréter avec eux un titre cher à leur coeur. Si la jolie Louane a eu le bonheur de chanter Quelques mots d'amour avec son chéri Florian Rossi, Clara Luciani a fondu en larmes en découvrant qu'elle chantait avec Arthur Teboul, le chanteur du groupe Feu! Chatterton.

Au fil de la soirée, les rencontres magiques se sont succédées sur le plateau. La populaire actrice Josiane Balasko a pu interpréter le titre La mauvaise réputation avec Bénabar, Nikos Aliagas a chanté avec Julien Clerc et Jérémy Frérot a retrouvé son frère Lucas tout juste revenu de l'étranger. D'incroyables duos qui ont également permis de mélanger les styles et les époques comme lors du duo entre le jeune papa Kendji Girac et le ténor Roberto Alagna sur le titre inimitable O Sole Mio. Le chanteur de 24 ans a été très impressionné de pouvoir partager la scène avec le ténor franco-italien.

Les téléspectateurs ont également pu admirer les douces retrouvailles entre Chantal Goya et Rebecca Hampton (Rebecca ayant fait partie dans le passé de la troupe de Chantal Goya dans Le soulier qui vole). De même, Zaho - en plein come back - a interprété le titre (mythique) Le coup de soleil de Richard Cocciante avec l'artiste Eddy de Pretto.

Complices, Raphaël et Charles Berling ont étonné le public avec leur interprétation du titre Dès que le vent soufflera de Renaud tout comme Philippe Lellouche, Didier Barbelivien et Virginie Guilhaume qui ont réalisé un trio enflammé sur la musique La rivière de notre enfance. Enfin, Enrico Macias a pu donner de la voix avec Gaétan Roussel sur le titre La mamma.