Marilou Berry dévoile une hilarante photo de Josiane Balasko pour la fête des Mères !

Fleurs, cadeaux, champagne... la fête des Mères a donné lieu à des moments de bonheur en famille, dimanche 30 mai 2021. Marilou Berry a régalé ses fans en postant une photo de sa maman adorée, la populaire actrice Josiane Balasko, sur son compte Instagram.

Réputée pour être proche de sa mère dont elle partage notamment le franc-parler et une forme de non conformisme, Marilou Berry a donc célébré la fête des Mères en postant une photo de Josiane Balasko sur un plateau de tournage, bigoudis sur la tête, lunettes de soleil sur le visage et faisant un doigt d'honneur ! Une maman rock'n'roll qui amuse énormément la star de Je te promets. "Bonne fête Maman ! #fetedesmeres #mothersday #bestmumever", a écrit en légende Marilou Berry. Une hilarante publication pour rendre hommage à celle qui lui a donné la vie en 1983 du temps de son union avec le regretté artiste Philippe Berry ; l'ex-couple avait aussi adopté Rudy, le frère de Marilou, né en 1988.

La publication de Marilou Berry a fait rire ses milliers d'abonnés à commencer par son propre compagnon, le street artiste Le Diamantaire, qui a posté un commentaire en ce sens. Nul doute que Josiane Balasko, que les téléspectateurs pouvaient d'ailleurs retrouver lors de cette journée de fête sur TF1 dans la comédie Retour chez ma mère, a pris cette publication avec humour.