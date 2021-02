Marilou Berry : Cette scène de "Je te promets" qu'elle a voulu modifier...

Adaptation française de This Is Us, la série Je te promets a fait un démarrage en fanfare sur TF1. Le programme est notamment porté par Marilou Berry, alias Maud. Un personnage auquel elle s'est identifiée facilement et dans lequel elle a pu apporter son vécu. De quoi lui donner du crédit quand elle demande aux scénaristes de modifier telle ou telle chose.

Longuement interrogée par Le Parisien, Marilou Berry a évoqué avec sa franchise habituelle son nouveau rôle et clame d'entrée de jeu : "On dit toujours un peu ronde ou enrobée, mais grosse, ce n'est pas une insulte ! Moi, ça ne me dérange pas, oui je suis grosse, Maud est grosse. C'est une description du corps et ce n'est pas forcément négatif." Dans la série, on voit son personnage en lutte avec des problèmes du comportement alimentaire, qui ne mange pas toute la journée comme une goinfre. "Ce n'est pas quelqu'un de gargantuesque", précise l'actrice de 38 ans. D'ailleurs, Maud n'est pas une femme qui se laisse aller, qui se néglige. "Elle apporte du soin à sa personne mais elle se laisse aussi bouffer par l'injonction du paraître. Son corps l'empêche de faire beaucoup de choses dans sa vie (...) Moi, mon corps ne m'a jamais rien empêché de faire. C'est mon caractère depuis toute petite. Mais ça ne veut pas dire que ça a toujours été facile", a ajouté la fille de Josiane Balasko.

Cette expérience intime, Marilou Berry l'a utilisée pour coller au plus près de la vérité dans la série. "Pour moi c'était très important qu'il n'y ait aucune chose fausse ou insultante", précise-t-elle dans les pages de Télé 2 Semaines. Et la star de relate une anecdote marquante, dans Le Parisien : "J'ai demandé qu'on change un peu la scène quand Maud mange dans sa voiture avec toute la nourriture étalée sur son tableau de bord. Ce n'était pas possible : quand on mange, on se cache un peu. Moi, il y a des époques où, quand je commandais de la nourriture, je faisais semblant d'appeler des gens autour de moi en lançant : 'Qu'est-ce que tu veux manger ?'" Aujourd'hui, devenue maman d'un petit garçon prénommé Andy, nul doute qu'elle le prépare pour l'aider à affronter le monde, les critiques et la méchanceté des autres.