"Je te promets" (la version française de This is Us) dévoile son casting

Le tournage de Je te promets, l'adaptation de This is Us, est sur le point de commencer, entre Paris et La Rochelle, du 27 janvier au 27 avril. Cette première saison se contentera de 12 épisodes, écrits par Brigitte Bémol et Julien Simonet. Son homologue américaine, elle, a déjà quatre saisons au compteur et cartonne sur NBC.

L'histoire de Je te promets est sensiblement la même que celle de This is Us... à quelques exceptions près ! Comme dans la série américaine, la version française aura deux timelines. Dans la première, Paul et Florence attendent la naissance de leurs triplés. Dans la deuxième, on suivra la vie Mathis, Maud et Michaël qui fêtent leurs 37 ans. Maud se bat avec son surpoids, Michaël est un grand joueur de football brisé en plein essor et Mathis vient de retrouver son père biologique.

Côté casting, TF1 a fait appel à Hugo Becker et Camille Lou pour jouer les parents et à Narcisse Mame, Marilou Berry et Guillaume Labbé dans les rôles de Mathis, Maud et Michaël. En revanche, ce seront Nathalie Roussel et Bruno Sanchez qui joueront Paul et Florence de nos jours, contrairement à Mandy Moore et Milo Ventimiglia qui sont simplement vieillis dans la version américaine.

Anne Viau, directrice de la fiction de TF1, est très enthousiaste à l'idée de cette adaptation. "This Is Us est une série profondément américaine, qui parle de la société et de la pop culture américaines, explique-t-elle à nos confrères d'Allo Ciné. J'ai le sentiment qu'avec ce concept et cette famille, on va pouvoir raconter la société française de ces 30-40 dernières années, de l'élection de François Mitterrand, des années sida, du chômage, de la guerre d'Algérie, mais aussi de Goldorak, d'Hélène et les garçons... Je suis convaincue que c'est une très bonne série française qu'on est en train de faire."