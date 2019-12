Camille Lou et Marilou Berry : le nouveau projet de TF1 qui pourrait les réunir

TF1 continue de nous surprendre en concoctant des créations originales sur ses antennes. Cet été, la chaîne faisait un tabac avec la série Le temps est assassin avant de revenir en force en fin d'année avec Le Bazar de la charité, mini-série de huit épisodes qui a passionné des millions de téléspectateurs. Mais pas le temps de célébrer qu'il faut déjà se remettre au travail. La Une est d'ores et déjà en train de préparer un biopic sur Grégory Lemarchal mais prend aussi le risque d'adapter la série américaine This is Us très prochainement.

Authentic prod avait confirmé l'an dernier avoir lancé le projet, soit la même société de production que celle à l'initiative de l'adaptation du roman de Michel Bussi Le Temps est assassin. Et à en croire les informations du Parisien, le casting de la version française, intitulée Je te promets, se précise. En effet, on est déjà sûrs de retrouver Marilou Berry. La jeune maman de 36 ans incarnera le personnage de Kate Pearson - interprétée par Chrissy Metz aux États-Unis. Pour lui donner la réplique, c'est une jeune comédienne bien connue qui est pressentie, à savoir Camille Lou. Rien de bien étonnant lorsqu'on sait que la jolie blonde multiplie les apparitions sur TF1, remarquée notamment dans les séries Les bracelets rouges et Le Bazar de la charité. Mais pour l'heure, sa participation n'a pas encore été confirmée.

"La série de TF1 relatera la vie de la famille en jonglant entre deux époques : les années 1980 mitterrandiennes et l'entre-deux tours de 2017 en plein face-à-face entre Marine Le Pen à Emmanuel Macron à la présidentielle. Le tournage des douze épisodes de 52 minutes débutera en janvier", indiquent nos confrères. Depuis 2016, la série This is Us est un véritable phénomène et fait pleurer le monde entier à chaque épisode. Primé à de nombreuses reprises, le show est originellement porté par Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Justin Hartley, Chrissy Metz et Sterling K Brown.