Justin Hartley (This is Us) divorce de Chrishell Stause, avec un timing étrange

Justin Hartley a le coeur à vif : l'acteur de l'excellente série NBC This is Us, dans laquelle il incarne l'un des fils des Pearson (eux-mêmes joués par Milo Ventimiglia et Mandy Moore), est en plein divorce... et la situation semble tendue.

Le site TMZ.com a en effet révélé le 22 novembre 2019 que la star américaine âgée de 42 ans vient de déposer devant la justice sa demande pour mettre un terme à son mariage avec Chrishell Stause, alors qu'ils apparaissaient encore ensemble en public quelques jours plus tôt.

S'ils cumulent à eux deux une certaine expérience des péripéties sentimentales à l'écran pour avoir joué l'un comme l'autre dans de fameux soap operas (Passions et Les Feux de l'amour pour lui, Des Jours et des vies, La Force du destin et Les Feux de l'amour également pour elle), la rupture de Justin Hartley et sa future ex-femme, dans la vraie vie, recèle elle aussi une intrigue : dans les documents qu'il a déposés, l'acteur indique en effet que leur séparation remonte au 8 juillet dernier et motive sa demande en raison de différends irréconciliables (le motif "classique")... mais le couple est depuis apparu à plusieurs reprises comme si tout allait bien, notamment le 14 novembre à une soirée organisée par les Golden Globes, un mois après s'être rendu ensemble au gala annuel Veuve Clicquot. Etonnant de la part de deux conjoints qui ne s'entendent plus...

Justin Hartley, également bien connu des sérievores pour ses rôles dans Smallville (Green Arrow), Revenge et Mistresses, précise qu'il ne veut pas verser à Chrishell de pension alimentaire ni payer ses frais de procédure. Serait-ce parce qu'un contrat de mariage pré-établi prévoit que cela se passe ainsi, ou parce qu'il y a du rififi entre les deux ? Le couple n'a en tout cas pas eu d'enfant - un souci en moins dans le cadre de la procédure.

Hartley et Stause avaient commencé à sortir ensemble en 2013, présentés l'un à l'autre par un ami commun dans le petit monde des soap operas, puis s'étaient fiancés en juillet 2016 et avaient célébré leur mariage en octobre 2017. L'acteur avait déjà été marié par le passé, et déjà avec une partenaire de soap, Lindsay Korman (Passions, Des jours et des vies). Une union qui avait duré huit années (2004-2012) et produit une fille, Isabella (15 ans), dont ils partagent la garde. Il avait fait la connaissance de Chrishell alors qu'elle était collègue de Lindsay dans Des jours et des vies.

Chrishell Stause, qui évoquait prudemment en mai l'éventualité d'avoir un enfant avec Justin, tenait cette année l'un des rôles principaux de Selling Sunset, une série documentaire Netflix sur l'immobilier de luxe à Los Angeles.