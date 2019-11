Le Bazar de la charité : Énorme carton d'audience pour la nouvelle série de TF1

C'était la série tant attendue de cette fin d'année. Ce lundi 18 novembre, TF1 a diffusé les premiers épisodes du Bazar de la charité. Un drame historique inspiré du terrible incendie survenu à Paris en 1897 et au cours duquel plus de 120 personnes, essentiellement des femmes de la haute société et leur personnel, ont péri.

Un pari risqué lancé par les scénaristes Catherine Rambert et Karine Spreuzkouski, mais un pari réussi ! En effet, plus de 6,7 millions de Français étaient devant leur écran pour le lancement, soit 31% de part d'audience. Le premier épisode a rassemblé 7,1 millions de personnes à lui tout seul. Sans surprise, TF1 entame donc la semaine à la place du leader puisque l'émission de dating champêtre de Karine Le Marchand, L'amour est dans le pré, est loin derrière avec seulement 3,3 millions de téléspectateurs.

Le succès du Bazar de la charité s'est même confirmé sur les réseaux sociaux. Les internautes ont été largement séduits par le début de l'intrigue. "J'ai été bluffé par le Bazar de la charité", "J'avoue là, TF1 a fait très fort", "Déjà addict !!", peut-on lire. Mais le jeu des trois héroïnes jouées par les talentueuses actrices Julie de Bona, Camille Lou et Audrey Fleurot a fini de mettre tout le monde d'accord. "Les acteurs sont époustouflants, avec une mention spéciale pour Camille Lou."

Lundi prochain, TF1 proposera les épisodes 3 et 4 sur les 8 que compte cette seule et unique saison. Une fois l'intégralité de la mini-série diffusée, Netflix reprendra le flambeau et proposera les épisodes sur sa plateforme à travers le monde entier et pendant quatre ans.