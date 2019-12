Marilou Berry, bientôt un deuxième bébé ? Elle répond !

La maternité, pour Marilou Berry, c'est un bonheur qui dure depuis un an déjà. Pour l'anniversaire du petit Andy, la comédienne avait publié une tendre photo du bambin, le nez collé à un hublot d'avion. "1 an, écrivait la comédienne sur son compte Instagram. Déjà 1 an, 8 dents, 1682 couches, 365 nuits trop courtes, 3 746 000 sourires et des tonnes de bisous."