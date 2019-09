Marilou Berry dévoile la cause de la mort de son père et annonce ses obsèques

C'est l'acteur Richard Berry qui a annoncé la mort de son frère Philippe Berry sur Instagram, le 6 septembre 2019. Celui qui était notamment sculpteur était également l'ex-mari de Josiane Balasko et père de leur fille Marilou Berry - ils ont aussi adopté Rudy. Cette dernière est sortie du silence.

Dans la story de son compte Instagram suivi par 124 000 abonnés, la comédienne de 36 ans a posté une image représentant un dessin artistique pour évoquer la mort de son père Philippe. "Philippe Berry est décédé jeudi [le 5 septembre 2019, NDLR] d'un arrêt cardiaque. Son enterrement aura lieu lundi à 11h au cimetière de Pantin. Il laisse derrière lui une oeuvre extraordinaire. Je vous invite à découvrir son incroyable travail de peinture et de sculpture, à le partager et le faire vivre encore et toujours", a-t-elle écrit en tagguant le compte de son regretté papa, sur lequel on peut découvrir ses créations.

Marilou Berry, que l'on sait très proche de sa célèbre maman Josiane Balasko, avec laquelle elle a d'ailleurs déjà eu l'occasion de tourner au cinéma, était plus discrète à propos de son papa. Mais la jeune femme, récemment devenue maman pour la première fois, avait tout de même déjà dit quelques mots sur Philippe, dont elle était très fière. Interrogée il y a deux ans par Ouest-France, elle déclarait : "Je le rejoins dans ses expositions quand je le peux.(...) Il pleure chaque fois qu'il me voit à l'écran."