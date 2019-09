Richard Berry : Mort de Philippe Berry, père de Marilou, à 63 ans

C'est tout un clan de cinéma qui est endeuillé. Vendredi 6 septembre 2019, Richard Berry a annoncé sur son compte Instagram que son cadet, Philippe, avait rejoint l'Eternel à l'âge de 63 ans. Un coup d'autant plus dur qu'il avait déjà perdu ses parents, coup sur coup, il y a quelques mois. "Mon frère est parti, écrit le comédien sous une série de photographies. Avec ses rires et ses douleurs d'enfant. Si jeune. Inacceptable. Un immense artiste."

Sculpteur, décorateur de théâtre, dessinateur, Philippe a épousé Josiane Balasko en 1992 et s'est séparé de l'actrice sept ans plus tard. Entre temps, le couple a eu deux enfants : Marilou - qu'on ne présente plus - en 1983 et Rudy, qu'ils ont adopté ensemble. Il était également l'oncle de Joséphine Berry - vue dans la série Clem.

Philippe Berry était lié à Josiane Balasko à la vie comme à l'amour. Il a notamment réalisé pour elle les décors de sa pièce Nuit d'ivresse au Théâtre du Splendid Saint-Martin, de L'Ex-femme de ma vie ainsi que d'Un grand cri d'amour. La sculpture est venue un peu plus tardivement, et ce grâce à sa fille ! "Elle était dans des cours de poterie où elle faisait des trucs vachement marrant en terre cuite, expliquait-il en 2012 dans les colonnes de Ouest France. C'est en y participant que je me suis mis à faire des objets en terre avec elle. C'est là que ma galeriste est intervenue et m'a dit que je devrais refaire ces petites poteries mais en beaucoup plus grand, parce que c'était vachement bien." Il a, entre autre, exposé ses oeuvres au Musée des Arts Derniers, dans le XVe arrondissement de Paris.