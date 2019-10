Marilou Berry sort du silence après la mort de son père Philippe

En septembre dernier, Marilou Berry annonçait la mort de son père Philippe Berry, victime d'un arrêt cardiaque à 63 ans. Une triste nouvelle partagée par son oncle l'acteur Richard Berry. Depuis, le clan a enterré l'artiste en toute discrétion et la jeune femme a repris la parole.

Dans la story de son compte Instagram, le 4 octobre 2019, Marilou Berry (36 ans) a posté un message touchant pour faire part de son émotion après le soutien de ses fans en cette période de deuil. "Je voulais vous remercier parce que, depuis le décès de mon papa, j'ai reçu énormément de messages de soutien. C'est vrai qu'on ne se connaît pas, a priori, on pourrait se dire que je n'en aurais rien à foutre... Mais, en fait, voilà, ça m'a beaucoup touchée et je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir autant de soutien et de présence autour de moi. Tout le monde n'a pas cette chance et c'est vrai que ça fait du bien. Donc je vous dis merci pour vos mots et votre présence. Bisous", a commenté la star de Joséphine, Cendrillon et Vilaine.

Marilou Berry, qui avait dévoilé que l'enterrement se tiendrait au cimetière de Pantin, avait à coeur de faire connaître le travail de son père. "Je vous invite à découvrir son incroyable travail de peinture et de sculpture, à le partager et à le faire vivre encore et toujours", écrivait-elle alors en taguant le compte de son regretté papa, sur lequel on peut découvrir ses créations. La star, qui aura tout juste eu le temps de lui présenter son bébé, était très proche de lui. Interrogée il y a deux ans par Ouest-France, elle déclarait : "Je le rejoins dans ses expositions quand je le peux.(...) Il pleure chaque fois qu'il me voit à l'écran."