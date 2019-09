Obsèques de Philippe Berry : L'adieu de Marilou Berry et son frère à leur père

Le chagrin était visible sur les visages. Lundi 9 septembre 2019, à 11h au cimetière de Pantin, près de Paris, la famille, les amis et intimes de Philippe Berry se sont réunis pour adresser un dernier au revoir à l'artiste. Le sculpteur, décorateur, peintre et acteur est mort jeudi 5 septembre 2019 à l'âge de 63 ans à la suite d'un arrêt cardiaque.

Marilou Berry a perdu son père. Le visage marqué par la tristesse, la comédienne de 36 ans est apparue au cimetière tout de noir vêtue, comme le veut la tradition. Les yeux cachés derrière des lunettes noires, la fille de Josiane Balasko, visiblement dévastée, a pu compter sur le soutien de sa maman, venue avec son compagnon George Aguilar, qu'elle a épousé en troisièmes noces en 2003, quatre ans après avoir divorcé de Philippe Berry. Frère de Marilou, Rudy Berry, le fils adoptif de Philippe Berry et Josiane Balasko, était également présent. Le grand absent de cette triste réunion était Richard Berry, le frère du défunt, actuellement en tournage à San Francisco. Pris de cours par ce décès soudain, l'acteur n'a pas eu le temps de rentrer à Paris. Il a fait déposer une très belle gerbe de fleurs. Tous les trois ont reçu les mots de soutien et les gestes tendres des très nombreux invités venus rendre un dernier hommage à Philippe Berry.

Le sculpteur a rejoint d'autres membres de sa famille au carré juif du cimetière de Pantin : en effet, en 2017, c'est la maman de Richard Berry et Philippe Berry qui avait été enterrée dans ce même cimetière et, trois mois plus tard, leur père y avait été inhumé à son tour.

Richard Berry avait annoncé vendredi 6 septembre 2019 sur son compte Instagram que son frère cadet Philippe était mort. "Mon frère est parti. Avec ses rires et ses douleurs d'enfant. Si jeune. Inacceptable. Un immense artiste", avait-il écrit.

Marilou Berry a elle aussi partagé sa peine en story sur Instagram : "Philippe Berry est décédé jeudi [le 5 septembre 2019, NDLR] d'un arrêt cardiaque. Son enterrement aura lieu lundi à 11h au cimetière de Pantin. Il laisse derrière lui une oeuvre extraordinaire. Je vous invite à découvrir son incroyable travail de peinture et de sculpture, à le partager et le faire vivre encore et toujours."