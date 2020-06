Marilou Berry partage une rare photo de son fils Andy et son chéri

Dimanche 21 juin 2020, les papas étaient à l'honneur. Sur son compte Instagram, la populaire comédienne Marilou Berry a joué le jeu de la fête des Pères en postant un rare cliché des deux hommes de sa vie : son amoureux et son fils.

"Bonne fête papa. #fetedesperes #jetaime #meilleurpapa #bestdadever", a sobrement écrit la star des films Joséphine et Joséphine s'arrondit en légende d'une photo représentant son compagnon l'artiste Alexis (dit Le Diamentaire dans l'univers du street art) et leur fils Andy. Un petit garçon désormais âgé de 1 an et demi, blondinet à l'adorable frimousse. Marilou Berry ne montre les coulisses de sa vie intime qu'avec parcimonie sur les réseaux sociaux, surtout quand il s'agit de son fils. Récemment, elle avait néanmoins déjà posté quelques photos et vidéos de son escapade avec son fils au bord de l'eau, à l'occasion de la fête des Mères. Elle-même avait d'ailleurs pris grand soin de saluer sa célèbre maman, Josiane Balasko. Pendant le confinement, les deux femmes s'appelaient en visio presque tous les jours, et ce pour le plus grand plaisir de la star qui pouvait aussi profiter de son petit-fils à distance.

Cette fête des Pères était en revanche sans doute un peu dure à vivre pour Marilou Berry puisque la comédienne de 37 ans a perdu son papa, l'artiste Philippe Berry, en septembre 2019, à 64 ans. Interrogée par Télé Loisirs en février dernier, elle déclarait alors : "Instagram offre un vrai contact avec le public. Les gens y sont souvent très bienveillants, très gentils. Au décès de mon père, j'ai même été assez surprise que cela me touche autant. Leur présence était vraiment adorable et ça a beaucoup compté pour moi." Ce qui explique pourquoi elle accepte de temps en temps de se dévoiler un peu sur les réseaux sociaux.