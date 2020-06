Marilou Berry et son fils Andy, fête des Mères ensablée et gourmande

Non seulement le petit Andy fait le bonheur de ses parents, mais il ravit également sa célèbre grand-mère Josiane Balasko. Dans une récente interview accordée au magazine Gala, l'ex-actrice du Splendid avait confié à quel point son petit-fils lui a manqué pendant le confinement : "Évidemment qu'il me manque. Avec Marilou, on s'appelle presque tous les jours en visio. Ils vont bien, même si ce n'est pas simple parce qu'Andy demande beaucoup d'attention, avait expliqué la star de 70 ans. Quand il sera plus grand, on lui racontera cette période inédite dont il ne se souviendra pas : 'la grande vacance'."

Mais une personne manque à ce bonheur familial : Philippe Berry, l'ex-mari de Josiane Balasko et le père de Marilou Berry, mort subitement en septembre 2019. Ce sculpteur, décorateur et peintre est décédé d'un arrêt cardiaque à l'âge de 63 ans. Le 18 mai dernier, sa fille lui avait rendu un bel hommage sur Instagam, en partageant une photo souvenir de ses parents, prise lorsque Josiane Balasko était enceinte : "Mon père aurait eu 64 ans aujourd'hui", écrivait-elle tristement.