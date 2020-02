Marilou Berry, très soutenue à la mort de son père : "Ça a compté pour moi..."

Elle n'a pas trouvé le réconfort là où elle l'aurait pensé. Le jeudi 5 décembre 2019, Marilou Berry perdait son pilier, son socle, son père Philippe âgé de 63 ans. Dans sa famille d'artistes, de comédiens, la jeune maman a forcément trouvé une épaule sur laquelle verser ses larmes. Mais étonnamment, les réseaux sociaux lui ont tout autant réchauffé le coeur. "Instagram offre un vrai contact avec le public, explique-t-elle à Télé Loisirs. Les gens y sont souvent très bienveillants, très gentils. Au décès de mon père, j'ai même été assez surprise que cela me touche autant. Leur présence était vraiment adorable et ça a beaucoup compté pour moi."

Philippe Berry, mort d'un arrêt cardiaque

Le lendemain du drame, c'est Richard Berry qui s'est chargé d'annoncer la mort de son cadet. "Mon frère est parti, écrivait l'acteur. Avec ses rires et ses douleurs d'enfant. Si jeune. Inacceptable. Un immense artiste." Le sculpteur/décorateur/metteur en scène est décédé d'un arrête cardiaque. Il a été enterré au cimetière de Pantin, au nord-est de Paris. Pour oublier – mais oublie-t-on vraiment un jour ? –, Marilou Berry n'a eu d'autres choix que de se recentrer sur l'essentiel : sa famille, l'éducation de son fils Andy et sa carrière. Elle a d'ailleurs intégré le cast de la saison 3 de Munch, auprès d'Isabelle Nanty, et ne serait pas contre poursuivre l'aventure. Elle sera prochainement à l'affiche de la version française de la série This is us...

Quelle grand-mère est Josiane Balasko ?

Beaucoup de changements en si peu de temps, ça bouleverse. En novembre 2018, Marilou Berry et son compagnon Alexis – a.k.a le street artiste surnommé Le Diamantaire – ont accueilli leur premier enfant et l'ont baptisé Andy. Un petit garçon qui n'aura pas pu beaucoup profiter de Philippe Berry mais qui, en revanche, s'épanoui au côté de mamie Josiane. "Une autre relation s'est créée car elle est devenue grand-mère en même temps. ça change, ça rapproche, poursuit la comédienne de 37 ans. Je la découvre autrement, comme elle se redécouvre autrement avec mon fils. C'est mignon de la voir. Elle avait aussi un peu peur de mal faire, d'avoir tout oublié comment on faisait avec les bébés, comme toutes les mamans, je suppose." C'est sans doute ça, le cycle de la vie...