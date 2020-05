Marilou Berry : Rare archive familiale et hommage à son père disparu

Lundi 18 mai 2020, les abonnés de Marilou Berry (37 ans) ont pu découvrir une bien tendre photo de famille. Sur son compte Instagram, l'actrice française a partagé une image d'archive de sa mère Josiane Balasko alors qu'elle était enceinte d'elle, posant avec Philippe Berry. Heureux à l'idée de devenir père, il pointait le ventre arrondi de la comédienne.

"Mon père aurait eu 64 ans aujourd'hui", a légendé Marilou Berry. Une photo publiée pour rendre hommage à son père Philippe Berry, dont c'était l'anniversaire lundi. Décédé le 5 septembre dernier à l'âge de 63 ans, il avait été inhumé au cimetière de Pantin, au nord-est de Paris. Ce sculpteur-décorateur-metteur en scène était décédé d'un arrêt cardiaque soudain.

Au moment de la disparition de son papa, Marilou Berry avait pu compter sur le soutien de sa communauté de fans sur les réseaux sociaux. Elle expliquait avoir été très touchée par leur gentillesse. "Je voulais vous remercier parce que, depuis le décès de mon papa, j'ai reçu énormément de messages de soutien. C'est vrai qu'on ne se connaît pas, a priori, on pourrait se dire que je n'en aurais rien à foutre... Mais, en fait, voilà, ça m'a beaucoup touchée et je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir autant de soutien et de présence autour de moi. Tout le monde n'a pas cette chance et c'est vrai que ça fait du bien. Donc je vous dis merci pour vos mots et votre présence", avait-elle écrit sur Instagram.

Marilou Berry est maman d'un petit garçon prénommé Andy (1 an et demi), né de sa relation avec Alexis Le Diamantaire.