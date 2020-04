Josiane Balasko confinée loin de son petit-fils Andy : "Ce n'est pas simple..."

Chacun occupe son temps comme il le peut pendant le confinement. Parmi tous les Français qui ne télétravaillent pas, ils sont nombreux à continuer de proposer leurs talents sur les réseaux sociaux. Josiane Balasko, actrice mais aussi auteure, a décidé d'apporter un peu de bonne humeur à ses concitoyens en leur lisant des contes en live sur Instagram. Tous les jours, à l'heure du goûter, elle pioche dans sa bibliothèque et prend la parole sur le réseau social. Heureusement, sa fille Marilou Berry était là pour lui expliquer la manoeuvre à distance.

Josiane Balasko, grand-mère depuis la naissance d'Andy – en novembre 2018 –, souffre de l'isolement social qui l'empêche de voir sa famille. Son petit-fils ? "Évidemment qu'il me manque, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Gala. Avec Marilou, on s'appelle presque tous les jours en visio. Ils vont bien, même si ce n'est pas simple parce qu'Andy demande beaucoup d'attention. Quand il sera plus grand, on lui racontera cette période inédite dont il ne se souviendra pas : 'la grande vacance'."

Heureusement, l'actrice est loin d'être solo à domicile. "Je suis avec mon mari, mon fils Rudy qui nous aide beaucoup, précise-t-elle. Il ne tient pas en place, alors il passe son temps à faire le ménage ! J'ai aussi mes trois chiens et mon chat." Une aubaine puisque le 15 avril 2020, elle n'était pas exactement abandonnée pour célébrer ses 70 ans. "Ça paraît dérisoire par rapport à la situation incroyable dans laquelle nous sommes et que personne n'a jamais vécue avant nous, conclut-elle. Le monde entier à l'arrêt. Je pense à ceux qui souffrent, à ceux que l'on perd, comme mon ami le saxophoniste Manu Dibango que j'aimais beaucoup. On est donc surtout content d'être en vie." Le plus des cadeaux ? Serrer son petit-fils dans ses bras une fois le confinement levé, sans doute...

