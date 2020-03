Marilou Berry : Ce qui l'a sauvée de la dépression pendant sa grossesse

Pas toujours facile d'allier sa vie de femme à celle de maman. Et pourtant. Marilou Berry a tenu jusqu'au bout, alors qu'elle était enceinte. Huit mois, très précisément ! Car avant de donner la vie à son petit Andy, au mois de novembre 2018, la comédienne travaillait d'arrache-pied sur son deuxième long métrage, intitulé Quand on crie au loup. "Ça a été un moyen pour moi de ne pas faire de dépression, explique-t-elle à Télé Loisirs. Diriger une équipe sur un film ça permet d'arrêter de se regarder le nombril. Évidemment, c'est plus rude parce que c'est fatiguant de travailler enceinte mais en même temps ça m'a permis de passer ces étapes." Et tout à coup, sa vie a basculé, en même temps que celle de son compagnon Alexis – dit Le Diamantaire.

Être enceinte, c'est pas facile

Elle parle de cette époque au passé, mais les souvenirs sont encore très fortement gravés dans sa mémoire. Si Marilou Berry s'est noyée dans le travail, c'est parce qu'elle a vécu une première grossesse "un peu difficile". "Avec plein de petites choses pas graves mais ennuyantes de type oedèmes, tension, surpoids, précise la jeune maman de 37 ans. Je suis très heureuse d'avoir fait un enfant et j'aime mon fils comme rien d'autre au monde, mais être enceinte c'est pas facile." Il n'y a effectivement qu'à se plonger dans ses yeux pour oublier.

Comment a-t-elle caché sa grossesse dans "Quand on crie au loup" ?

Il a fallu sacrément revoir ses plans ! Dans Quand on crie au loup, Marilou Berry incarne Romane, habile brigante venue dérober la famille du petit Victor. Mais, à l'origine, elle était censée prendre les traits d'une femme très différente, "une sorte d'Anna Wintour ". "Au début du tournage du film, j'étais enceinte de 7 mois, avoue-t-elle. Donc il fallait cacher l'arrondi de mon ventre. On a rajouté un bourrelet en bas de mon ventre pour cacher mes formes de femme enceinte. Je me suis aussi ajouté un peu de seins, c'était lourd d'ailleurs, j'avais beaucoup de choses dans le soutien-gorge !" Et dire que nous n'y avions vu que du feu...