Marilou Berry : Adorable photo de son fils Andy pour son 1er anniversaire

Aujourd'hui est une journée très spéciale pour cette famille ! Il y a tout juste un an, Marilou Berry et son compagnon Alexis accueillaient ensemble leur premier enfant : un adorable garçon qu'ils ont choisi de baptiser Andy. Pour célébrer cet anniversaire, le bambin est visiblement grimpé dans les tours puisque c'est à bord d'un avion, côté hublot, que maman l'a immortalisé. "1 an, écrit la comédienne sur son compte Instagram. Déjà 1 an, 8 dents, 1682 couches, 365 nuits trop courtes, 3 746 000 sourires et des tonnes de bisous." Qui disait que quand on aime, on ne compte pas ?

Alexis, plus connu sous son nom de street artist "Le Diamantaire", a réussi là sa plus belle oeuvre. Quant à Marilou Berry, c'est également en s'inspirant de son métier qu'elle avait annoncé cet heureux événement. Elle qui a touché la gloire du bout des doigts, au cinéma, en adaptant sur grand écran les albums de l'illustratrice Pénélope Bagieu avait attendu la diffusion du film Joséphine s'arrondit pour affirmer que c'était aussi son cas. En novembre 2018, elle dévoilait finalement la naissance de son fils, en même temps que le prénom choisi, en faisant résonner le titre des Rita Mitsouko sur les réseaux sociaux. Une histoire d'amour qui ne s'est heureusement pas finie mal !