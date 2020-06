M. Pokora : Les jolis mots de sa belle-fille Violet, fin de la polémique

Le 21 juin, outre l'ambiance musicale qui faisait se déhancher les corps, c'était aussi la fête des Pères. C'était la toute première pour le chanteur M.Pokora, qui a accueilli le petit Isaiah dans sa vie en janvier dernier. Sur Instagram, Violet, la fille de sa chérie Christina Milian lui a aussi donné de quoi avoir le sourire.

La demoiselle, aujourd'hui âgée de 10 ans, a posté une photo d'elle aux côtés de M. Pokora, sa maman et son grand-père. "Joyeuse, joyeuse, joyeuse fête des Pères à mon meilleur beau-père et à mon grand-père. Matty tu m'encourages continuellement, on s'amuse toujours beaucoup et merci pour mon petit frère... Et papy, tu es si amusant, j'adore le temps qu'on passe ensemble. Joyeuse fête des Pères !", a-t-elle écrit. De quoi faire fondre le coeur de M. Pokora et mettre un terme définitif à la polémique née en avril dernier après une blague ratée du chanteur concernant la coupe de cheveux de Violet. L'artiste avait été critiqué et on lui avait reproché un supposé racisme ordinaire. Les mots de Violet viennent ainsi témoigner de leur belle complicité.

Violet a connu d'autres compagnons de sa maman, la chanteuse Christina Milian, et son message a donc de quoi réjouir M. Pokora. En effet, la fillette est née du mariage entre la star américaine et du rappeur The Dream, par la suite, l'interprète du tube When You Look at Me a fréquenté Jas Prince, Lil Wayne ainsi que Brandon Wilds.

De son côté, M. Pokora - qui a annoncé le report de plusieurs dates de sa tournée Pyramide Tour mise sur pause à cause du coronavirus - a posté sur Instagram deux photos avec son fils et sa belle-fille pour célébrer ce jour spécial. "Quelle plus belle mission dans la vie d'un homme que celle d'être papa / beau-papa ? Bonne fête des Pères à tous !", a écrit le chanteur de 34 ans, originaire de Strasbourg et désormais installé à Los Angeles.