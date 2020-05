Christina Milian, sa belle relation avec son ex The-Dream: "Cela fait dix ans !"

Sa vie a été bouleversée par l'arrivée d'un petit être. Christina Milian, qui roucoule d'amour auprès de M. Pokora depuis l'année 2017, a concrétisé cette histoire en donnant naissance à un petit garçon. Le 20 janvier 2020, l'année commençait de la plus belle des manières pour le couple puisqu'Isaiah pointait le bout de son nez. Mais ce n'était pas la première fois que la chanteuse connaissait un tel bonheur. De sa précédente relation avec le rapper The-Dream – de son vrai nom Terius Youngdell Nash –, elle a eu Violet, qui partage son temps entre papa et maman.

"On s'en sort très bien, explique Christina Milian au magazine Us Weekly. Cela fait dix ans. Je suis vraiment fière de la manière dont on fait toujours passer Violet en premier, et notre amitié suit. On s'entend très bien." Les deux ex ont divorcé en octobre 2011, mais ont choisi de conserver une relation cordiale pour le bien de leur fille. Chacun a, depuis, refait sa vie. Le rappeur, de son côté, a eu neuf enfants au total, qui tentent de garder le contact avec Violet comme ils le peuvent – malgré les complications qu'implique la pandémie du coronavirus. "Elle a des frères et soeurs à Atlanta, poursuit sa maman. On prend de leurs nouvelles, on s'assure que tout le monde va bien dès qu'on en a l'occasion. Quand on le pourra, on fera en sorte de réunir tout le monde."

Une grande soeur fantastique

En attendant, Violet mène un quotidien paisible, confinée à Los Angeles, avec sa mère et son beau-père M. Pokora. Un exemple idéal de famille recomposée puisque tous s'entendent comme larrons en foire. Il y a peu, la jeune fille a été aperçue, masque au visage, en train d'apprendre à faire du skate à l'extérieur. Mais une fois rentrée, elle prend son rôle de grande soeur très à coeur. "Elle est comme une petite maman, conclut Christina Milian. Elle est tellement mignonne. Elle m'aide beaucoup. Elle nourrit le bébé, remplit le biberon, ou bien si je dois prendre une douche et que Matt est occupé, elle veille sur Isaiah. Elle est fantastique."