M. Pokora : Sur un nuage avec Isaiah, pour sa première fête des Pères

Papa poule depuis la naissance de son fils Isaiah le 20 janvier 2020, M. Pokora savoure chaque instant passé avec celui qu'il surnomme son "Prince". Le 21 juin 2020, l'artiste de 34 ans a publié deux photographies sur sa page Instagram, l'une avec son fils et l'autre avec sa belle-fille Violet, qu'il considère comme sa fille. Ces publications ne doivent rien au hasard puisque M. Pokora les a faites tout spécialement pour sa première fête des Pères. Ce n'est pas rien. "Quelle plus belle mission dans la vie d'un homme que celle d'être papa / beau-papa ? Bonne fête des pères à tous !", a-t-il commenté en légende.

Des images déjà likées par plus de 76 000 followers tous conquis. "Bonne première fête des Pères à toi"? commente un internaute, "Trop beau, plein de bonheur à vous"? écrit un autre fan, "Joyeuse fête des pères Matt profite bien de ta petite famille"? ajoute un follower. Une première fête des pères placé sous le signe de l'amour pour l'artiste qui profite d'une belle vie de famille à Los Angeles avec sa chérie Christina Milian et sa belle-fille Violet (issue de l'union entre Christina et le rappeur The Dream). Le 18 juin dernier, l'interprète des titres Planètes et Juste une photo de toi avait annoncé son impatience à vivre sa première fête des pères sur Instagram. En légende d'un cliché où on le découvrait torse nu en train de se raser, il écrivait en légende : "Je me fais beau pour ma première fête des pères. Ça arrive bientôt !" Challenge réussi !