M. Pokora se moque de sa belle-fille Violet, pas du matin

Depuis trois mois, M. Pokora est habitué aux réveils matinaux. La faute à son adorable petit Isaiah, fruit de son amour l'actrice et chanteuse américaine Christina Milian (38 ans), qui a pointé le bout de son nez le 20 janvier 2020 à Los Angeles. Mais débuter la journée aux aurores n'est pas fait pour tout le monde. Visiblement pas pour sa belle-fille Violet, la fille de 10 ans que Christina Milian a eue de sa précédente relation avec le rappeur The-Dream.

Très actif sur les réseaux sociaux, et encore plus en cette période de confinement, M. Pokora a publié une nouvelle vidéo de Violet le 5 mai. Dans l'une de ses stories, le chanteur français de 34 ans a montré sa belle-fille dormant debout. "Pas facile pour tout le monde le matin", a-t-il commenté, précisant qu'il était 7h45 au moment des faits.

Ce n'est pas la première fois que M. Pokora se moque de Violet depuis le début du confinement, mais cette fois-ci, aucun dérapage. Au début du mois d'avril, il avait déclenché une polémique malgré lui, comparant la nouvelle coupe de cheveux, une coupe appelée bantu knot, au coronavirus. Il avait même publié un émoji virus.

Cet impair n'était bien entendu pas voulu puisque M. Pokora est extrêmement proche et fusionnel de sa belle-fille. En avril 2019, lors d'une interview accordée au Parisien à l'occasion de la sortie de son dernier album Les Planètes, il avait confié s'être pris d'amour pour la fille de Christina Milian. "Je ne suis pas le père biologique, mais je me suis pris d'amour pour cette petite. Quand elle m'appelle pour me dire que je lui manque, j'ai envie de sauter dans un avion", avait-il confié avec une immense tendresse. Rentré à Los Angeles au mois de mars pour être auprès de sa compagne et leur bébé pendant la pandémie de coronavirus, M. Pokora a tout le loisir de profiter de Violet et de la chambrer de temps à autre.