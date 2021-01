Marilou Berry a quitté l'école avant le bac : comment elle a convaincu ses parents

Comme tant d'autres personnalités, Marilou Berry a dû convaincre ses parents de la soutenir dans sa future carrière : celle d'actrice et de réalisatrice. À l'occasion de la diffusion de sa série Je te promets (TF1) - adaptation de la géniale This is us -, Marilou Berry est revenue sur le moment où elle a annoncé à ses parents vouloir arrêter l'école, lors d'un entretien à Midi Libre.

"Oui, j'étais en seconde, à l'école, ça n'allait pas du tout, raconte-t-elle, le 25 janvier 2021. J'avais lâché la rampe depuis longtemps, j'étais en pleine dépression et un soir je suis rentrée à la maison en disant : je ne peux pas retourner à l'école demain, je n'y arrive plus. Ma mère et mon père, voyant que ce n'était plus la peine, ont accepté que j'arrête l'école."

Marilou Berry avait donc réussi à convaincre ses deux parents artistes - la comédienne Josiane Balasko et le défunt sculpteur Philippe Berry -, de la laisser commencer sa carrière d'actrice. "Je leur ai dit que je voulais rentrer dans un cours de théâtre, dans un conservatoire d'arrondissement, c'est ce que j'ai fait et j'ai eu beaucoup de chance car deux ans après, je passais mon premier casting pour Comme une image, le film d'Agnès Jaoui, avec le très regretté Jean-Pierre Bacri et je n'ai plus arrêté de travailler depuis", s'est souvenue Marilou Berry auprès de Midi Libre.

L'occasion pour la réalisatrice de revenir sur sa relation avec Jean-Pierre Bacri, récemment fauché par un cancer à l'âge de 69 ans, le 18 janvier 2021. "Jean-Pierre n'est pas quelqu'un que je connaissais, mais j'ai passé avec lui deux à trois mois magiques. Je garde le souvenir d'un mec très drôle, très gentil, attentif, un mec surprenant. Il adorait le rap, je ne m'attendais pas du tout à écouter du Snoop Dogg avec lui dans la loge... Il était extrêmement cultivé, il aimait vivre, le bon vin, la bonne bouffe, ce n'était pas du tout un vieux loup solitaire déprimant", s'est souvenue Marilou Berry.

A noter que Je te promets est déjà disponible sur la plateforme Salto.