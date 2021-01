Jean-Pierre Bacri, sa bataille contre le cancer : "Il a exigé d'être traité comme tout le monde"

C'est dans la plus grande discrétion que Jean-Pierre Bacri a lutté contre le cancer, une bataille qu'il a finalement perdue. L'acteur et scénariste, maintes fois césarisé, est décédé lundi 18 janvier 2021 à l'âge de 69 ans, une triste nouvelle annoncée par son agente, Anne Alvares-Correa, à l'AFP.

Alors qu'il était venu sur BFMTV pour parler de la grande campagne de vaccination contre la Covid-19 lancée en France et du variant anglais, le docteur Pierre Squara, chef du service réanimation à la clinique Ambroise-Paré de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) a réagi à la mort de Jean-Pierre Bacri. Ce représentant du corps médical a personnellement connu l'ancien compagnon d'Agnès Jaoui, puisqu'il l'a accompagné dans sa lutte contre le cancer.

"Je fais partie de cette équipe de malheureux médecins qui l'ont accompagné ces derniers mois, a-t-il confié dans un premier temps. Je dis malheureux parce qu'on aurait bien voulu faire plus pour lui, a confié, dans un premier temps, Pierre Squara. Bien que très connu du grand public pour sa grande carrière d'acteur au cinéma et au théâtre, Jean-Pierre Bacri ne souhaitait pas bénéficié d'un traitement de faveur. "On l'a trouvé comme dans ses films. Il a exigé d'être traité comme tout le monde. Il a fait preuve d'un grand courage parce que la fin n'a pas été facile. Il fallait négocier. Parfois, il disait non. Alors on devait argumenter et on a eu des dialogues qui ressemblaient un peu à ceux de ses films ", a ajouté le docteur Pierre Squara.