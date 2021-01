Jean-Pierre Bacri est mort à 69 ans

Le monde du cinéma est une nouvelle fois en deuil. L'acteur, scénariste et dialoguisteJean-Pierre Bacri est décédé à 69 ans, une bien triste nouvelle annoncée par BFMTV ou encore Le Point. Son agente, Anne Alvares-Correa, a précisé à l'AFP qu'il a succombé à un cancer ce lundi 18 janvier 2021.

Le nom de Jean-Pierre Bacri restera à jamais associé à celui d'Agnès Jaoui, sa complice dans le 7e art mais aussi dans la vie privée. Les deux acteurs sont restés ensemble de longues années, jusqu'en 2012, et ont continué à jouer ensemble après leur séparation.

Son talent a éclaté au côté d'Agnès Jaoui rencontrée en 1987 au théâtre dans L'anniversaire de Pinter. Très vite, les "Jacri" - comme les surnommait Resnais - ont mis en commun leur humour acide et leur don d'observation pour écrire à quatre mains. Leur première pièce Cuisine et dépendances (1992) est un succès vite adapté au cinéma, tout comme Un air de famille (1996).

Figure de théâtre, Jean-Pierre Bacri a reçu un Molière en 1992 (Molière de l'auteur) pour Cuisine et Dépendances et le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé en 2017 pour son rôle dans Les Femmes savantes.

Au cinéma, il a reçu quatre fois le César du meilleur scénario original (en 1994 pour Smoking / No Smoking, en 1997 pour Un air de famille, en 1998 pour On connaît la chanson et en 2001 pour Le Goût des autres). Jean-Pierre Bacri a remporté une fois le César du meilleur acteur dans un second rôle (pour son rôle de Nicolas dans On connaît la chanson) et a été nommé six fois pour le César du meilleur acteur.

Bougon le plus souvent, loufoque dans la comédie Didier d'Alain Chabat, Jean-Pierre Bacri était plus récemment apparu dans les films Le Sens de la fête d'Olivier Nakache et Eric Toledano avec Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Alban Ivanov... ou encore Place publique d'Agnès Jaoui et Photo de famille de Cécilia Rouaud sorti en 2018.