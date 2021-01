Mort de Jean-Pierre Bacri : son ex compagne Agnès Jaoui, "la grande histoire" de sa vie

Voilà que 2021 fait déjà des siennes... Le populaire acteur et scénariste Jean-Pierre Bacri est mort. Une annonce faite par son agent, lequel a révélé qu'il avait lutté courageusement contre le cancer. Nul doute qu'Agnès Jaoui est aujourd'hui en deuil, elle qui avait partagé sa vie pendant des années.

Jean-Pierre Bacri avait fait la rencontre d'Agnès Jaoui en 1987 sur le plateau de L'Anniversaire, une pièce d'Harold Pinter. Coup de foudre amoureux et professionnel pour les deux comédiens. "Je la trouvais très intelligente. J'avais de l'estime pour sa façon de penser. Ça m'a fait du bien. Très vite on s'est mis ensemble, on a vécu ensemble", avait confié le regretté comédien.

Ils se donneront la réplique à plusieurs reprises et, surtout, ils écriront ensemble pas moins de neuf scénarios de 1993 à 2018 donnant lieu à des films comme Cuisine et Dépendances, Le Goût des autres, Un air de famille ou encore Comme une image, Au bout du conte, Place publique... Une prolifique collaboration qui avait perduré même après leur rupture survenue en 2012. "C'est notre collaboration artistique qui est spécifique, pas le fait d'être ensemble", avait précisé au Monde Agnès Jaoui en 2013. "Nous partageons des valeurs, nous avons un fond commun. C'est ce qui nous pousse à écrire à deux. Etre un couple ne change rien. D'ailleurs, rien n'a changé à notre collaboration depuis que nous ne sommes plus ensemble : c'est donc anecdotique", avait ajouté Jean-Pierre Bacri.

Malgré cette rupture amoureuse, Agnès Jaoui était restée aux yeux de son ancien compagnon celle qui aura marqué sa vie intime jusqu'au bout. "Agnès, c'est la grande histoire de ma vie et je pense que c'est réciproque. On s'aime. C'est mon âme soeur. Nous ne sommes plus ensemble. Enfin... nous n'habitons plus ensemble depuis très longtemps, mais nous sommes inséparables (...) ce qui nous lie n'a jamais faibli", avait ainsi confié Jean-Pierre Bacri à Gala en 2017. Cet amour, même s'il s'était transformé au fil du temps, Agnès Jaoui aussi y tenait fermement. "On s'aime toujours, mais autrement", avait-elle précisé dans Causette en 2014. Après cette séparation, la star avait adopté, seule, deux enfants au Brésil.