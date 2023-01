Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui : Leur relation très singulière après leur rupture

Le 18 janvier 2021, la mort de Jean-Pierre Bacri est annoncée. L'acteur, scénariste et dialoguiste de génie a succombé au cancer à l'âge de 69 ans. Deux ans plus tard, l'émotion est toujours vive au souvenir de cet artiste populaire dont on louait la droiture. Aussi bougon qu'il était aimé, intransigeant avec lui-même comme avec les autres, l'homme entier qu'il était s'est forgé une carrière intimement liée au nom d'une autre, Agnès Jaoui. Depuis leur rencontre au théâtre à la fin des années 1980, ils ont noué une relation particulière, marquée par l'amour, la collaboration artistique et aussi leur rupture. Une séparation sentimentale qui n'a pas mis fin à leur complicité.

Complicité infinie

À partir de 1987, Jean-Pierre Bacri devient inséparable d'Agnès Jaoui, au point que même la famille de cette dernière a eu de mal à se faire à cette histoire fusionnelle. Ensemble, ils ont su mettre des mots et des images sur les relations humaines comme personne, à l'image de Cuisine et dépendance, Un air de famille, Le Goût des autres et Comme un image. Cependant, malgré leur fructueuse collaboration, leur couple a pris fin en 2012.

Cinq ans après leur rupture, Jean-Pierre Bacri parlait avec une grande tendresse de sa relation avec son ex, au point de faire douter de la réalité de leur séparation. Ainsi, dans Gala, il déclarait : "Agnès, c'est la grande histoire de ma vie et je pense que c'est réciproque. On s'aime. C'est mon âme soeur. Nous ne sommes plus ensemble. Enfin... Nous n'habitons plus ensemble depuis très longtemps, mais nous sommes inséparables. (...) Ce qui nous lie n'a jamais faibli". Un état d'esprit totalement partagé par Agnès Jaoui dans Causette en 2014 : "On s'aime toujours, mais autrement".

Derrière le duo fusionnel, la discrète Alexandra

Agnès Jaoui a tenu jusqu'au bout une place à part dans la vie de Jean-Pierre Bacri. Chacun dans leur entretien réalisé par Le Monde, ils admettaient sans mal qu'ils ne seraient pas là où ils sont sans l'autre. Lorsque sa mort a été annoncée, le héros de Didier était toutefois en couple avec une autre, prénommée Alexandra. Dans son livre Le Bougon Gentilhomme co-écrit avec Sandra Freeman, Valérie Benaïm expliquait que cette compagne était une actrice de doublage, femme discrète, douce et calme qui ne voulait pas être dans la lumière. S'il n'a pas eu de progéniture, Jean-Pierre Bacri a aussi noué des liens avec les enfants d'Alexandra, deux filles auxquelles il s'était attaché, tout comme avec les deux enfants d'Agnès Jaoui.

Deux femmes qui ont été là pour lui lorsque la maladie a refait surface. "Alexandra et Agnès se sont merveilleusement occupées de Jean-Pierre à partir du moment où il a su qu'il était de nouveau malade", racontait Valérie Benaïm. Alexandra et Agnès ont su être là pour l'homme de leur vie dans ses meilleurs moments comme dans les plus difficiles, réussissant à trouver chacune leur place.