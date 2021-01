Jean-Pierre Bacri - L'absence d'enfant avec Agnès Jaoui : "La nature n'a pas voulu..."

Jean-Pierre Bacri restera à jamais l'éternel râleur du cinéma français. L'acteur et scénariste de 69 ans est décédé le 18 janvier 2021, des suites d'un cancer. La triste nouvelle a été annoncée par son agente Anne Alvares-Correa à l'AFP.

Le nom de Jean-Pierre Bacri sera pour toujours associé à celui d'Agnès Jaoui, sa partenaire au cinéma et dans la vie privée. Tous deux ont vécu une longue histoire d'amour entamée après une rencontre en 1987, au théâtre dans L'anniversaire de Pinter. Leur romance s'est achevée en 2012, sans avoir fondé une famille. Jean-Pierre Bacri n'a jamais eu d'enfant, une situation sur laquelle il s'était exprimé en 2010, lors d'une interview accordée à Psychologies Magazine.

L'acteur et scénariste était persuadé que le couple qu'il formait avec Agnès Jaoui était indestructible : "On est toujours stupide de dire 'toujours' ou 'jamais'. Mais je ne vois pas ce qui pourrait nous séparer. Quoi qu'il puisse arriver, je l'aimerai toujours. Nos âmes sont soeurs." Jean-Pierre Bacri avait alors expliqué la raison pour laquelle ils n'ont jamais eu d'enfant ensemble : "C'est personnel ça... La nature n'a pas voulu... Mais je n'en conçois pas de manque. Si ça avait existé, ça aurait été bien, mais ça n'a pas été... J'ai un côté un peu stoïcien qui me fait faire les deuils à une vitesse supersonique. J'ai envie de changer ce qui peut l'être, mais la pluie ne me gêne pas. Il ne me vient pas à l'idée de me plaindre : 'Oh là là, il pleut encore !' Il pleut, bon, il pleut. Agnès est comme ça aussi. Libre de se constituer son bonheur de toute façon."

Après sa longue histoire d'amour avec Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui a adopté deux enfants au Brésil, déjà grands, puisqu'ils avaient 5 et 7 ans.