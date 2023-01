"Ça m'avait choqué" : Un détail après la mort de Jean-Pierre Bacri perturbe un de ses grands et célèbres amis

Âme soeur d'Agnès Jaoui avec laquelle il a écrit les oeuvres géniales Un air de famille ou encore On connaît la chanson, Jean-Pierre Bacri avait également noué de fortes amitiés avec d'autres. "J'adorais Jean-Pierre Bacri avant de le rencontrer et encore davantage après. Qu'on ait croisé sa route ou pas, il était notre ami. Tant de raisons de l'aimer", avait déclaré Alain Chabat sur le plateau de Burger Quiz après sa mort en 2021. Mais c'est d'un autre proche dont il est question cette fois. Un homme, passionné par le cinéma qui n'est toutefois pas connu en tant que comédien ou cinéaste mais comme journaliste, il s'agit de Pierre Lescure. En défendant dans les colonnes du Parisien sa nouvelle émission Beau Geste sur France 2, il est revenu sur la disparition du scénariste, dialoguiste et acteur.

"C'était l'un de mes meilleurs amis, sinon mon meilleur ami. Ce qui m'a frappé, c'est que toutes les archives qu'on avait de lui, et de cette génération, c'était uniquement des images de plateaux. Jean-Pierre à un JT, à un débat. Ça m'avait choqué à sa mort qu'il n'y ait pas plus de matière sur lui. Sur les acteurs de la génération d'avant, des émissions de cinéma produisaient des contenus et allaient sur des tournages. Il faut y revenir", a déclaré Pierre Lescure dans Le Parisien.

Revenir à la magie du cinéma

C'est ainsi que sa nouvelle émission nous fait plonger dans de véritables moments de cinéma et pas sur les moments de promo cathodique que d'ailleurs Jean-Pierre Bacri détestait. Il lui était insupportable de jouer le râleur uniquement pour créer un moment médiatique, comme le rappelait Valérie Bénaïm dans son livre Le Bougon Gentilhomme. Du cinéma, rien que du cinéma, d'auteur ou populaire, c'est ce qu'on retrouve dans Beau Geste sur France 2 en deuxième partie de soirée le dimanche. Le premier numéro a captivé 398000 téléspectateurs (4,5% d'audience) selon nos confrères de Puremedias.com. Un score loin derrière Enquête exclusive sur M6 (11,4%) mais meilleur que celui de Passage des arts présentée par Claire Chazal et remplacé non sans amertume.