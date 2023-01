Claire Chazal "trop excessive" après son départ de France 2 : son célèbre remplaçant ne mâche pas ses mots

En 2019, Claire Chazal dévoilait le tout premier numéro de Passage des arts. Un peu plus de trois ans plus tard, la célèbre présentatrice a tiré le rideau sur cette émission dédiée à la culture et à laquelle elle tenait tout particulièrement... Pour remplacer la case horaire désormais vacante du dimanche soir, France 2 a misé sur Pierre Lescure. Ce soir, le journaliste lancera donc officiellement sa nouvelle émission baptisée Beau geste et consacrée au septième art.

Dans une interview accordée au Parisien, Pierre Lescure est revenu sur ce passage de flambeau qui ne s'est visiblement pas déroulé dans le calme. Surpris par la réaction de Claire Chazal, le journaliste n'a pas caché son agacement. "Je comprends qu'elle soit amère mais sa campagne est quand même un peu excessive. Au départ, je ne savais même pas si mon émission serait sur France 2, France 3 ou France 5... J'ai trouvé un peu gonflé que ça devienne une grande cause nationale à ses yeux alors qu'elle n'a dit ni bonjour ni merci à Laurent Goumarre, qu'elle avait elle-même remplacé à l'époque", a-t-il déploré dans les colonnes du média.

À 77 ans, Pierre Lescure est toujours aussi actif. Longtemps président du Festival de Cannes mais aussi journaliste, présentateur, acteur, homme de radio et d'affaires, il est sur tous les fronts. Mais cela n'a visiblement pas empêché l'ancienne reine du JT de TF1 de l'attaquer sur son âge. Une remarque qui n'a pas du tout plu à cet homme de télé... "J'ai l'âge que j'ai, je suis de onze ans son aîné. Je n'ai pas du tout envie de m'arrêter, je confirme. Même C à vous. Je n'y serai pas quand j'ai un tournage, comme la semaine dernière à Stockholm avec Tom Hanks, ou lundi prochain à la Comédie-Française. Sinon je ne change rien, je suis en bonne santé", a-t-il assuré. Voilà qui a le mérite d'être très clair.

Concernant Claire Chazal, on ne sait pas encore quels sont ses projets pour la suite. Elle continue d'enregistrer des numéros du Grand Échiquier pour France 3 mais nul ne sait encore si elle sera mise aux commandes d'une autre émission... Affaire à suivre !