Claire Chazal écartée de l'antenne : sous le choc, elle pousse un coup de gueule et dénonce une "injustice"

Depuis septembre 2018, Claire Chazal propose un rendez-vous culturel aux téléspectateurs du service public. La journaliste qui avait quitté TF1 quelques années plus tôt, en 2015, se voyait confier à ce moment-là la présentation de l'émission Passage des arts, consacrée au spectacle. Au départ diffusé chaque soir sur France 5, le programme a ensuite basculé sur France 2 ,de façon hebdomadaire à savoir tous les dimanches soirs en deuxième partie de soirée, à compter de la rentrée 2021.

Malheureusement, au bout de quatre ans d'aventure seulement, Passage des arts va terminer sa course le 15 janvier 2023. Un choc pour Claire Chazal qui ne comprend pas du tout cette décision. "C'est brutal. Et c'est un grand sentiment d'injustice. Je n'ai absolument pas vu le coup venir", a-t-elle fait savoir lors d'une interview pour Télérama. C'est bien malgré elle que cette décision a été prise, alors même qu'elle faisait tout pour faire perdurer le programme. "J'ai défendu la qualité de l'émission, son contenu, la variété de sa programmation à la fois populaire et exigeante, mais ce n'était pas négociable", a-t-elle révélé avec regret.

Claire Chazal très agacée et incertaine pour l'avenir

Problème, les audiences n'étaient pas au rendez-vous d'après la chaîne. Avec en moyenne moins de 400 000 téléspectateurs devant chaque numéro, soit 3,9% du public âgé de quatre ans et plus selon Médiamétrie, l'arrêt de Passage des arts fut vraisemblablement inévitable. Toutefois, cette justification ne passe pas pour Claire Chazal. "Je conteste l'argument des audiences, car elles sont dans la moyenne de la saison passée. La direction avait reconduit l'émission à la rentrée, et ce jusqu'en juin 2023, en toute connaissance de cause. Le service public doit porter la culture et mettre de côté les objectifs d'audience", s'est-elle insurgée.

France 2 aurait néanmoins d'ores et déjà prévu de remplacer l'émission culturelle et prévoit désormais de diffuser un programme autour du cinéma à la place, lequel devrait être présenté par Pierre Lescure. C'est ce qu'avait révélé Le Parisien à la fin du mois de novembre. Quant à Claire Chazal, son avenir à l'antenne semble plus que jamais incertain. "Rien ne m'a été proposé", a-t-elle reconnu auprès de Télérama.

Elle a présenté le Grand Echiquier, diffusé le 5 décembre sur France 3, enregistré à l'Opéra de Versailles et il en reste encore un, déjà tourné, qui sera diffusé en 2023... mais après ?