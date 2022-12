Claire Chazal brille d'élégance face à Patrick Bruel et un ex de Sophie Davant dans Le Grand Échiquier

Ce lundi 5 décembre 2022, Le Grand Echiquier est de retour pour un numéro inédit diffusé sur France 3, toujours avec Claire Chazal aux commandes. Après avoir mis Molière à l'honneur au mois de janvier dernier, puis avoir réalisé une émission sur le thème de l'amour en avril suivant, c'est le spectacle qui sera célébré et pas n'importe où puisque le tournage a eu lieu au sein du prestigieux château de Versailles.

"Le plateau est installé dans l'Opéra royal restauré, avec ses beaux fauteuils bleu Nattier et son orchestre symphonique. Les artistes se produisent dans les salons de la Paix, de la Guerre et d'Hercule, autour de la galerie des Glaces", a détaillé Claire Chazal lors d'une interview pour TV Magazine. Et de déjà annoncer : "Le printemps prochain nous serons dans le parc et sur la terrasse en marbre au pied de l'appartement du roi."

Claire Chazal au coeur d'un beau "mélange artistique"

Pour découvrir les décors incroyables du château, Claire Chazal s'entourera d'un expert, à savoir l'académicien Erik Orsenna "qui a grandi à Versailles". L'ex-compagnon de Sophie Davant aura ainsi l'occasion d'échanger avec les invités très variés de ce numéro. "Je reçois le pianiste Lang Lang, qui revisite les classiques Disney et qui a organisé son dîner de mariage à Versailles; Patrick Bruel dans un duo de L'Opéra de quat'sous avec la soprano Julie Fuchs et les danseurs étoiles Dorothée Gilbert et Hugo Marchand dans Le Lac des cygnes. Clara Luciani, le rappeur Youssoupha, pour une chanson à son fils, côtoient Thomas Jolly, metteur en scène de Starmania, chargé de la cérémonie d'ouverture des JO 2024, et Matthias Dandois, champion du monde de BMX, discipline olympique depuis 2020, qui réalise une figure acrobatique dans le décor tout en marbre de Versailles", a confié Claire Chazal à nos confrères.

Les téléspectateurs découvriront également Grand Corps Malade, Quentin Mosimann, Ben Mazué, Gaël Faye et Lous and The Yakuza, ainsi que Alain Mabanckou. Un groupe des plus éclectiques comme la journaliste les aime. "Les mélanges artistiques sont une force", estime-t-elle. Les photos des invités sont disponibles dans notre diaporama. A noter d'ailleurs qu'en backstage, la maman d'Emmanuel Macron a eu l'opportunité de rencontrer les artistes et tout particulièrement la jeune soprano Julie Fuchs. Un régal pour cette grande fan d'opéra et musique classique.

Le Grand échiquier, ce lundi 5 décembre 2022 sur France 3 dès 21h10.