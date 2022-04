Roberto Alagna et sa femme Aleksandra, duo complice face à Jane Birkin dans Le Grand Échiquier

Ce vendredi 29 avril 2022, Le Grand Echiquier est de retour pour un numéro inédit, toujours avec Claire Chazal aux commandes. Après avoir mis Molière à l'honneur dans l'émission du 21 janvier dernier, c'est l'amour qui sera fêté sur France 3 pour ce nouveau grand rendez-vous culturel.

C'est un thème qui parle à tout le monde que la populaire présentatrice et journaliste de 65 ans a souhaité aborder dans Le Grand Echiquier. Claire Chazal est revenue sur les histoires d'amour qui nourrissent la littérature, le cinéma, la musique et la danse. Pour l'occasion, elle était entourée du chef d'orchestre Nicolas Guiraud et de son orchestre. Et tout au long de la soirée, l'ancienne compagne de Patrick Poivre d'Arvor a reçu des invités exceptionnels venant de toutes les générations afin d'offrir "des extraits rares de spectacles vivants".

Aussi, les téléspectateurs auront le plaisir de voir sur scène seuls puis ensemble Jane Birkin et Michel Jonasz. Roberto Alagna a quant à lui eu le plaisir de partager la scène avec sa femme Aleksandra Kurzak. C'est d'ailleurs le ténor français emblématique - qui est attendu dans la comédie musicale Al Capone - et la soprano polonaise qui ont ouvert le bal avec l'un des plus beaux duos d'amour, un extrait de la Bohème du Puccini crée en 1896. Le public verra aussi les étoiles montantes de la chanson Crystal Murray et Fishbach, les danseurs de l'opéra de Paris Ludmila Pagliero et Germain Louvet pour un pas de deux de Roméo et Juliette et le prodige du piano Sofiane Pamart.

Ce n'est pas tout ! Pour l'accompagner, Claire Chazal a aussi fait appel aux romanciers Frederic Beigbeder et Nina Bouraoui, à l'acteur et réalisateur Nicolas Maury et à l'un des meilleurs guitaristes : Thibault Cauvin. Sans oublier la présence de Manu Katché ainsi que de la danseuse et chorégraphe israélienne Daniell Alnuma qui a offert un moment virevoltant.

Une émission à découvrir ce vendredi 29 avril 2022, à partir de 21h10.