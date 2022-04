Anggun et Roberto Alagna fiers : grande soirée pour présenter leur nouveau projet très attendu

Les comédiens chanteurs de la future comédie musicale évènement Al Capone étaient réunis pour le showcase de la présentation du spectacle ce lundi 4 avril au théâtre Libre - le Comedia à Paris. Roberto Alagna, Anggun, Kaïna Blada, Bruno Pelletier et l'auteur Jean-Félix Lalanne ont alors posé pour les photographes et ainsi marqué le début de l'aventure.

Après Le roi lion actuellement au Théâtre Mogador, c'est une autre comédie musicale, Al Capone, qui pourrait bien cartonner en 2023. En effet, avec un casting de choix en la présence du ténor lyrique Roberto Alagna qui se produira pour la première fois dans une comédie musicale et la chanteuse Anggun (actuellement dans Mask Singer), ce spectacle sur la vie du célèbre gangster du Chicago des années 20 sera sans aucun doute l'un des show à voir l'année prochaine. Pour la présentation, les comédiens étaient très élégants dans des tenues d'époques. Le chanteur lyrique portait un costume foncé à rayures associé à une cravate rose et une pochette blanche. Il avait été maquillé afin d'imiter les cicatrices du tueur de Chicago. Anggun était sublime dans une robe noire.

Roberto Alagna, 58 ans, interprètera le caïd de la vente d'armes et d'alcool pendant que Bruno Pelletier se glissera dans la peau d'Elliot Ness, l'agent qui a bataillé pour faire tomber le célèbre gangster. Anggun sera Lili, la maîtresse d'Al Capone et Kaïna Blada, Rita, la soeur du criminel. La comédie s'intéressera également à la relation amoureuse entre Elliot Ness et l'une des soeurs d'Al Capone. Ce personnage iconique de l'histoire américaine et de la criminalité doit sa réputation à sa cruauté sans nom. Surnommé Scarface, il était capable d'orchestrer des braquages ou des exécutions d'une grande froideur. Jamais condamné pour sa violence, le bandit est finalement tombé pour le motif de fraude fiscale, qui le conduira dans la fameuse prison d'Alcatraz.

Le spectacle musical sera joué du 28 janvier au 12 Mai 2023 aux Folies Bergère.