"Quelle tristesse !" Roberto Alagna très déçu, une lourde décision en cause

Roberto Alagna n'est pas le seul déçu après qu'une telle décision a été prise. Les fans ont aussi fait part de leur désarroi et de leur incompréhension à l'artiste : "Qui est le coupable d'un gâchis pareil ? C'est toute une équipe d'artistes qui se retrouve sur la paille alors que le spectacle était un succès", "Ce fut pour moi une une surprise et une belle découverte. J'ai passé un très bon moment avec Al Capone et sa troupe. Je regrette cette fin brutale", "C'est bien triste ! Quel dommage pour le public, l'équipe et tous ceux qui ont participé à cette aventure", "Vous portiez ce spectacle comme personne, c'est si dommage..."

Désaccord entre la production et l'auteur

Si les raisons d'une telle décision n'ont pas été explicitement dévoilées, Jean-Marc Dumontet, producteur et propriétaire de plusieurs salles de spectacle parisiennes, a évoqué une "joie contrariée par des événements inattendus" sans en préciser la nature : "Nous avions la volonté d'améliorer le spectacle en travaillant une nouvelle mouture. Je voulais aller au bout du geste car l'aventure était géniale, l'équipe artistique et les chansons superbes. Mais cela n'a pas été possible" a-t-il expliqué au Parisien.

Jean-Félix Lalanne, auteur, n'aurait pas été d'accord avec la nouvelle version mise en place par la production : "Dans le nouveau synopsis une dizaine de chansons a été retirée. J'ai accepté l'inacceptable en étant écarté de la réécriture. (...) C'est normal d'améliorer une création, mais le dernier livret a été envoyé lundi à tout le monde sauf à moi. Il comprend beaucoup de textes, peu de chansons. Al Capone allait se transformer en théâtre musical. Et je sais que les artistes n'ont pas donné leur accord à cette ultime version." Des désaccords qui pourraient donc avoir eu raison du spectacle.