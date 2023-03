Diaporama : "Quelle tristesse !" Roberto Alagna très déçu, une lourde décision en cause

1 / 19 "Quelle tristesse !" Roberto Alagna très déçu, une lourde décision en cause

2 / 19 Roberto Alagna a pris la parole sur Instagram Exclusif - Répétition de Roberto Alagna - Dîner Pasteur-Weizmann au profit des recherches scientifiques sous l'égide de Simone Veil au Pavillon Gabriel - Potel et Chabot à Paris. © Bertrand Rindoff / Guirec Coadic / Bestimage © BestImage, RINDOFF-GUIREC / BESTIMAGE

3 / 19 Le chanteur de 59 ans a annoncé, non sans émotion, la fin de la comédie musicale "Al Capone" dans laquelle il chantait aux côtés d'Anggun et Bruno Pelletier notamment Exclusif - Roberto Alagna (rôle de Al Capone) - Présentation du showcase de la comédie musicale "Al Capone" au théâtre Libre - le Comedia à Paris le 4 Avril 2022. Le spectacle musical sera joué du 28 janvier au 12 Mai 2023 aux Folies Bergère. C'est la première fois que le ténor R. Alagna et la chanteuse Anggun se produisent dans une comédie musicale. Spectacle musical de JF. Lalanne (Musique et Livret), Production JM. Dumontet (1ère fois lui aussi pour un spectacle musical). © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

4 / 19 "Quelle tristesse ! Le spectacle Al Capone ne reviendra finalement pas en avril/mai. Merci à toute l'équipe de m'avoir fait vivre ce bonheur formidable. Et merci au public de nous avoir gratifiés de ses ovations et de son enthousiasme chaque soir au fil de ces 45 représentations" a-t-il écrit. Exclusif - Roberto Alagna (Al Capone) en représentation lors de la générale de la comédie musicale "Al Capone" aux Folies Bergère à Paris le 9 février 2023. © Veeren / B. Rindoff / Bestimage © BestImage, VEEREN / RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

5 / 19 Si les raisons de cette décision n'ont pas été explicitement dévoilées, il semblerait qu'un désaccord entre l'auteur et la production en soit l'origine. Exclusif - Roberto Alagna - Backstage - Enregistrement de l'émission "300 Choeurs chantent pour les fêtes" à Paris, diffusée le 23 décembre sur France 3 © Jack Tribeca / Bestimage Vendredi 23 décembre 2022, c'est Noël avant l'heure sur France 3 ! Après le succès des 300 choeurs fêtent leurs 10 ans, V.Niclo sera à nouveau le maître de cérémonie, comme depuis maintenant trois ans, de la traditionnelle fête de fin d'année des " 300 Choeurs ". Une soirée toujours aussi festive durant laquelle le ténor le plus populaire de France invitera autour de lui les plus grands artistes, toutes générations confondues. Ils revisiteront les plus grands tubes de la chanson, dans des versions surprenantes et inédites avec les plus grands choeurs français. Cette soirée exceptionnelle sera une nouvelle fois l'occasion de rassembler les grands noms de la chanson. Un grand show musical avec la complicité des plus beaux choeurs : Gospel Pour 100 Voix, le Choeur du NS World, le Choeur C4, le Choeur symphonique de Paris, Choeur et Mouvement, l'Académie internationale de Comédie musicale, Sankofa Unit, les Choeurs de France, Spectacul'Art, l'Académie internationale de la Danse et Le Bagad Kemper... Une soirée magique pour toute la famille dans laquelle la bonne humeur, la bienveillance et la convivialité seront au rendez-vous... © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

6 / 19 Des changements avaient été prevus pour repenser le spectacle dans une nouvelle version pour laquelle Jean-Félix Lalanne n'aurait pas été consulté Exclusif - Roberto Alagna salut à la fin du Concert - Dîner Pasteur-Weizmann au profit des recherches scientifiques sous l'égide de Simone Veil au Pavillon Gabriel - Potel et Chabot à Paris le 1er Juin 2022. © Bertrand Rindoff / Guirec Coadic / Bestimage © BestImage, RINDOFF-GUIREC / BESTIMAGE

7 / 19 "Dans le nouveau synopsis une dizaine de chansons a été retirée. J'ai accepté l'inacceptable en étant écarté de la réécriture. (...) C'est normal d'améliorer une création, mais le dernier livret a été envoyé lundi à tout le monde sauf à moi. Il comprend beaucoup de textes, peu de chansons. Al Capone allait se transformer en théâtre musical. Et je sais que les artistes n'ont pas donné leur accord à cette ultime version" a-t-il expliqué au "Parisien". Ceci explique cela. Exclusif - Concert de Roberto Alagna - Dîner Pasteur-Weizmann au profit des recherches scientifiques sous l'égide de Simone Veil au Pavillon Gabriel - Potel et Chabot à Paris le 1er Juin 2022. © Bertrand Rindoff / Guirec Coadic / Bestimage © BestImage, RINDOFF-GUIREC / BESTIMAGE

8 / 19 Exclusif - Roberto Alagna pose après son Concert - Dîner Pasteur-Weizmann au profit des recherches scientifiques sous l'égide de Simone Veil au Pavillon Gabriel - Potel et Chabot à Paris le 1er Juin 2022. © Bertrand Rindoff / Guirec Coadic / Bestimage © BestImage, RINDOFF-GUIREC / BESTIMAGE

9 / 19 Roberto Alagna - La Scala de Milan ouvre sa saison le 7 décembre 2020 avec "A riveder le stelle" A cause du Coronavirus, l'évènement se déroule à huis-clos et sera retransmis en streaming le 7 décembre 2020. Les photos ont été prises entre le 2 et le 7 décembre 2020. © BestImage, SGP / BESTIMAGE

10 / 19 Exclusif - Roberto Alagna (rôle de Al Capone) - Présentation du showcase de la comédie musicale "Al Capone" au théâtre Libre - le Comedia à Paris le 4 Avril 2022. Le spectacle musical sera joué du 28 janvier au 12 Mai 2023 aux Folies Bergère. C'est la première fois que le ténor R. Alagna et la chanteuse Anggun se produisent dans une comédie musicale. Spectacle musical de JF. Lalanne (Musique et Livret), Production JM. Dumontet (1ère fois lui aussi pour un spectacle musical). © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

11 / 19 Exclusif - Portrait de Roberto Alagna à Paris le 14 janvier 2021. © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

12 / 19 Exclusif - Roberto Alagna - Enregistrement de l'émission "Le grand échiquier", diffusée le 29 avril sur France 2 © Cyril Moreau / Bestimage " Le Grand Echiquier ", le grand rendez-vous culturel, présenté par C.Chazal, fête l'Amour. Nous évoquerons dans cette nouvelle soirée ce qui fait vibrer l'humanité depuis la nuit des temps, battre le coeur, ce qui exalte et fait souffrir, ces histoires d'amour qui nourrissent la littérature, le cinéma, la musique et la danse. C.Chazal sera accompagnée lors de cette soirée par le grand orchestre du Grand Echiquier, merci à sa fondatrice la violoniste A.Gravoin et à son chef N.Guiraud. Merci aussi à la danseuse et chorégraphe israélienne D.Alouma qui a crée pour cette soirée un moment virevoltant ! Pour décliner le beau thème de l'amour à travers la création C.Chazal accueillera tout au long de cette soirée exceptionnelle, toutes les générations d'artistes, les interprètes que nous aimons et qui nous offrirons des extraits rares de spectacles vivants : J.Birkin et M.Jonasz mais aussi les étoiles montantes de la chanson : C.Murray et Fishbach, les danseurs de l'Opera de Paris L.Pagliero et G.Louvet pour un pas de deux de Roméo et Juliette, les romanciers N.Bouraoui et F.Beigbeder, l'acteur réalisateur N.Maury, le prodige du piano S.Pamart, et l'un de nos meilleurs guitaristes T.Cauvin... La soirée débutera par deux immenses artistes lyriques, le ténor français le plus connu au monde R.Alagna et à ses cotés son épouse la soprano polonaise A.Kurzak qui a consacré un dernier album à Mozart. Ils interprèteront l'un des plus beaux duos d'amour, un extrait de la Bohème du Puccini crée en 1896. © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

13 / 19 Exclusif - Roberto Alagna - Enregistrement de l'émission "Le grand échiquier", diffusée le 29 avril sur France 2 © Cyril Moreau / Bestimage " Le Grand Echiquier ", le grand rendez-vous culturel, présenté par C.Chazal, fête l'Amour. Nous évoquerons dans cette nouvelle soirée ce qui fait vibrer l'humanité depuis la nuit des temps, battre le coeur, ce qui exalte et fait souffrir, ces histoires d'amour qui nourrissent la littérature, le cinéma, la musique et la danse. C.Chazal sera accompagnée lors de cette soirée par le grand orchestre du Grand Echiquier, merci à sa fondatrice la violoniste A.Gravoin et à son chef N.Guiraud. Merci aussi à la danseuse et chorégraphe israélienne D.Alouma qui a crée pour cette soirée un moment virevoltant ! Pour décliner le beau thème de l'amour à travers la création C.Chazal accueillera tout au long de cette soirée exceptionnelle, toutes les générations d'artistes, les interprètes que nous aimons et qui nous offrirons des extraits rares de spectacles vivants : J.Birkin et M.Jonasz mais aussi les étoiles montantes de la chanson : C.Murray et Fishbach, les danseurs de l'Opera de Paris L.Pagliero et G.Louvet pour un pas de deux de Roméo et Juliette, les romanciers N.Bouraoui et F.Beigbeder, l'acteur réalisateur N.Maury, le prodige du piano S.Pamart, et l'un de nos meilleurs guitaristes T.Cauvin... La soirée débutera par deux immenses artistes lyriques, le ténor français le plus connu au monde R.Alagna et à ses cotés son épouse la soprano polonaise A.Kurzak qui a consacré un dernier album à Mozart. Ils interprèteront l'un des plus beaux duos d'amour, un extrait de la Bohème du Puccini crée en 1896. Une émission riche pour évoquer l'amour. Le temps d'une soirée, Le grand échiquier devient la plus grande salle de spectacles de France. © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

14 / 19 Exclusif - Roberto Alagna - Studio - Enregistrement de l'émission "Duos Mystères" à la Seine Musicale à Paris, qui sera diffusée le 12 juin sur TF1 © Gaffiot-Moreau / Bestimage Pour la première fois à la télévision, les plus grandes stars acceptent de monter sur scène pour chanter un duo...sans savoir avec qui elles vont le partager ! Bienvenue dans un cache-cache musical inédit où les artistes et le public iront de surprises en surprises ! Après le succès de la première émission, " DUOS MYSTERES " est de retour sur TF1 le samedi 12 juin à 21h05 pour de nouveaux duos étonnants et exceptionnels. Pour chaque duo, les 2 artistes répètent seuls de leur côté, arrivent sur scène sans se croiser et prennent place de part et d'autre d'un mur écran. Ils commencent à chanter alors qu'ils ne savent toujours pas qui est avec eux sur scène ! Leurs voix vont se mêler avant même que les 2 personnalités ne se soient vues ! Sauront-elles se reconnaître ? Comment réagiront-elles quand le mur se lèvera enfin ? Dans " DUOS MYSTERES " tout commence par un jeu avant de basculer dans l'émotion ... Car, bien sûr, tous ces duos mystères ne sont pas associés par hasard ! Les artistes qui partageront la scène sont tous unis par une histoire forte ! Nous allons vous raconter ces histoires, ces parcours de vie, ces liens d'amitié, d'amour ou d'admiration... Le téléspectateur assistera aux premières loges à ce duo unique : il est le témoin privilégié d'une rencontre artistique aussi excitante qu'inattendue. Mais surtout, il pourra lui aussi jouer : pour la plupart des duos, on ne lui dévoilera qu'une seule des deux célébrités et il devra reconnaître à sa voix uniquement l'artiste mystère ! Et, avant de découvrir la voix de la première célébrité, des indices seront donnés au téléspectateur pour l'aider dans sa recherche. Tendez bien votre oreille ! Saurez-vous deviner avec qui chacune des personnalités partagera l'affiche ? Quelle sera l'émotion des artistes lorsqu'ils se découvriront enfin ? © BestImage, Gaffiot-Moreau / Bestimage

15 / 19 Exclusif - Roberto Alagna - Enregistrement de l'émission "300 Choeurs chantent pour les Fêtes", qui sera diffusée le 24 décembre sur France 3, à Paris. Le 14 septembre 2020 © Tiziano Da Silva / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva / Bestimage

16 / 19 Exclusif - Roberto Alagna - Enregistrement de l'émission "Duos Mystères" à la Seine Musicale à Paris, qui sera diffusée le 12 juin sur TF1. © Gaffiot-Moreau / Bestimage Pour la première fois à la télévision, les plus grandes stars acceptent de monter sur scène pour chanter un duo...sans savoir avec qui elles vont le partager ! Bienvenue dans un cache-cache musical inédit où les artistes et le public iront de surprises en surprises ! Après le succès de la première émission, " DUOS MYSTERES " est de retour sur TF1 le samedi 12 juin à 21h05 pour de nouveaux duos étonnants et exceptionnels. Pour chaque duo, les 2 artistes répètent seuls de leur côté, arrivent sur scène sans se croiser et prennent place de part et d'autre d'un mur écran. Ils commencent à chanter alors qu'ils ne savent toujours pas qui est avec eux sur scène ! Leurs voix vont se mêler avant même que les 2 personnalités ne se soient vues ! Sauront-elles se reconnaître ? Comment réagiront-elles quand le mur se lèvera enfin ? Dans " DUOS MYSTERES " tout commence par un jeu avant de basculer dans l'émotion ... Car, bien sûr, tous ces duos mystères ne sont pas associés par hasard ! Les artistes qui partageront la scène sont tous unis par une histoire forte ! Nous allons vous raconter ces histoires, ces parcours de vie, ces liens d'amitié, d'amour ou d'admiration... Le téléspectateur assistera aux premières loges à ce duo unique : il est le témoin privilégié d'une rencontre artistique aussi excitante qu'inattendue. Mais surtout, il pourra lui aussi jouer : pour la plupart des duos, on ne lui dévoilera qu'une seule des deux célébrités et il devra reconnaître à sa voix uniquement l'artiste mystère ! Et, avant de découvrir la voix de la première célébrité, des indices seront donnés au téléspectateur pour l'aider dans sa recherche. Tendez bien votre oreille ! Saurez-vous deviner avec qui chacune des personnalités partagera l'affiche ? Quelle sera l'émotion des artistes lorsqu'ils se découvriront enfin ? © BestImage, Gaffiot-Moreau / Bestimage

17 / 19 Exclusif - Roberto Alagna - Enregistrement de l'émission "Symphonie pour la Vie, Spéciale Pièces jaunes" au Théâtre national de l'Opéra Comique à Paris, qui sera diffusée le 10 février sur France 3. Les 3 et 4 février 2021 France 3 propose en prime une soirée " Symphonie pour la vie, spécial Pièces jaunes – Le Concert ". Les artistes se mobilisent pour un grand concert à l'Opéra-Comique au profit de l'opération " Pièces jaunes " organisée par la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France pour les enfants et les jeunes hospitalisés. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

18 / 19 Exclusif - Anggun (dans le rôle de Lily), Roberto Alagna (Al Capone) et Bruno Pelletier (l'inspecteur Eliot Ness) en représentation lors de la générale de la comédie musicale "Al Capone" aux Folies Bergère à Paris le 9 février 2023. © Veeren / B. Rindoff / Bestimage © BestImage, VEEREN / RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE