Arnaud Ducret : Sa femme Claire magnifiquement sexy en transparence, Julie Depardieu en solo ravie

La générale a été un véritable carton : ce jeudi soir, les Folies Bergères étaient combles pour un show attendu, la comédie musicale adaptée de la vie d'Al Capone. Interprétée notamment par le ténor Roberto Alagna, très chic en costume, la pièce met également en scène Anggun, radieuse dans son costume à paillette ou encore Bruno Pelletier, le superbe chanteur de la comédie Musicale Notre-Dame de Paris.

Très souriants, les invités ont semblés emballés par le show, particulièrement Arnaud Ducret, toujours plus épanoui aux côtés de sa femme Claire, ultra-sexy pour la soirée. La jeune femme, qui va bientôt participer au spectacle des Enfoirés pour la première fois avait en effet choisi une jupe noire associée à un body en dentelle... qui ne cachait vraiment que l'essentiel de sa poitrine !

Une tenue parfaite pour l'artiste, spécialiste du pole-dance et qui a épousé l'humoriste l'an dernier devant un parterre de célébrités. Et qui a retrouvé dans le public plusieurs anciens hommes politiques dont Arnaud Montebourg, venu avec sa femme Amina. Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée Nationale sous l'étiquette LREM était également présent, tout comme Alexis Kohler, le plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron, et sa femme.

David Brécourt et son fils, devant Karen Cheryl

Isabelle Mergault, souriante, avait fait le déplacement tout comme Julie Depardieu, qui avait lâché ses cheveux roux pour l'occasion et avait surtout laissé à la maison son compagnon Philippe Katherine et leurs fils (Billy, 11 ans, et Alfred, 10 ans). David Brécourt, ancien interprète du chirurgien Baptiste Mondino dans le feuilleton Sous le soleil et qui s'épanouit désormais au théâtre, avait également fait le déplacement avec sa femme Alexandra Sarramona et leur petit Mathurin, 5 ans, ravi du spectacle.

Autre acteur de série et de théâtre, Bernard Yerlès, très barbu, était en solo mais a pu croiser divers collègues dont le grand metteur en scène Jean-Michel Ribes. La chanteuse Karen Cheryl, désormais plus connue sous son vraie nom, Isabelle Morizet, faisait enfin partie des invités et s'est beaucoup amusée, tout comme l'auteur à succès Didier van Cauwelaert et les deux producteurs Jean-Marc Dumontet et Gilbert Coullier, venu avec sa femme Nicole.