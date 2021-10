Arnaud Montebourg remarié : il a épousé Amina Walter !

Arnaud Montebourg s'est remarié ! Le candidat à l'élection présidentielle 2022 âgé de 58 ans s'est uni avec sa compagne Amina Walter, 45 ans. La belle nouvelle figure dans le carnet du Monde daté du 19 octobre 2021 : "Amina Walter et Arnaud Montebourg ont l'immense joie de faire part de leurs noces. La cérémonie civile de mariage s'est tenue le 2 octobre 2021 dans le cercle de leurs amis et de leurs familles." Les festivités ont eu lieu à Provins.

La presse marocaine avait déjà dévoilé l'information il y a quelques jours, obtenue d'après des sources proches du couple. "Arnaud Montebourg aura pour témoins Aquilono Morelle, ancien conseiller politique de François Hollande à l'Elysée, et Bruno Delaye, président d'Entreprise & Diplomatie (Groupe ADIT) et conseiller international de la présidence de Planet Finance", précise en exclusivité le site Internet Atlasinfo.com.

L'ancien ministre du Redressement productif a donc dit oui à celle qui directrice générale déléguée de LeLynx.fr devant leurs enfants : la mariée a deux enfants nés d'une précédente union : un fils, Chems et une fille, Eva, tandis qu'Arnaud Montebourg en a trois : Adèle et Paul dont la mère est Hortense de Labriffe - avec qui il a été marié de 1997 à 2010 -, et Jeanne qu'il a eue avec l'ex-ministre de la Culture Aurélie Filippetti.

C'est en lui demandant un selfie pour sa maman qu'Amina Walter a attiré l'attention d'Arnaud Montebourg, d'après leur récit pour le magazine Gala en mai 2019. Puis, il a appris à la connaître, découvrant que cette diplômée d'économie et langues a débuté sa carrière dans le marketing à Hambourg, chez Unilevere. Entre 2002 et 2008, elle a poursuivi en tant que directrice du développement chez A2S Communication et DirectAnnonces, puis chez meilleurtaux.com ainsi qu'Assurland. En 2016, elle assure le développement et les partenariats pour LeLynx.fr, avant d'être promue, en 2019, directrice générale déléguée de l'entreprise.

Ancien compagnon d'Audrey Pulvar et Elsa Zylberstein, Arnaud Montebourg s'était dit rangé loin de la politique et de ses affres médiatiques, s'occupant de la vente de miel et de glaces bio, comme il le confiait à Gala. Finalement, boosté par sa relation avec Amina Walter, l'homme est redevenu plus que jamais politique.