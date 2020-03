Arnaud Montebourg s'est reconstruit "une vie stable et heureuse"

Entré dans la vie politique dès les années 1980, Arnaud Montebourg a finalement réussi à tourner la page de cette période très importante de sa vie. Celui qui a été député, ministre ou encore président du conseil général, s'est reconverti en chef d'entreprise et représentant du made in France. Pour le magazine Gala, il évoque sa nouvelle vie.

Après son départ du gouvernement en 2014, Arnaud Montebourg (57 ans) a fait le choix de ne pas continuer à virevolter dans l'arène politique et a repris des cours ! Il est passé par l'école de management Insead, de quoi s'offrir une nouvelle carrière dans le monde des affaires ; plus jeune, il était avocat. C'est désormais comme vendeur de miel qu'il occupe ses journées avec sa société Bleu Blanc Ruche. "Le secteur apicole est aussi victime de la mondialisation et des prix cassés sur le marché. J'ai créé cette entreprise pour trouver des solutions. Nous avons un contrat avec 45 apiculteurs en France", a-t-il confié à Gala, dans son édition du 5 mars. Dans le même temps, il s'est aussi lancé dans les glaces bio avec la marque La Mémère.

Cette nouvelle vie loin des urnes et des hémicycles semble convenir parfaitement à Arnaud Montebourg qui jure tous ses grands dieux qu'il "ne regrette pas la vie politique". Surtout, il a pu retrouver une vie privée plus apaisée. "Je me suis reconstruit une vie stable et heureuse. J'ai pu faire enfin la grande reconquête de mon fils de 19 ans [Paul, dont la maman est son ex-femme Hortense de Labriffe, NDLR] et de mes deux filles de 17 [Adèle, née de la même union, NDLR] et 4 ans [Jeanne, née de sa relation terminée avec Aurélie Filippetti, NDLR] (...) Ma nouvelle vie, c'est leur victoire", dit-il. Celui qui a aussi vécu une romance avec Audrey Pulvar a depuis retrouvé l'amour dans les bras d'Amina Walter, de treize ans sa cadette...