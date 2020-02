Arnaud Montebourg : Le ministre se recycle dans les glaces bio

La carrière d'Arnaud Montebourg n'est pas près de s'achever ! Ce n'est pas parce qu'il a quitté la politique en 2014 que sa vie s'arrête là, l'ancien ministre du Redressement productif pendant le gouvernement Hollande s'est lancé dans... la production de glaces !

La Mémère, son entreprise de glaces 100% bio, a de grands projets : la production de 150 000 pots par an. Avec un prix supérieur à la moyenne, il assurera "une rémunération juste et équitable du producteur en associant les éleveurs, les consommateurs et la grande distribution". Monoprix a déjà signé un accord de distribution. "Nous installons des sorbetières chez les éleveurs pour leur permettre de transformer leur propre lait", ajoute-t-il. Il s'est associé à David Wesmaël, un artisan glacier meilleur ouvrier de France, pour réaliser les recettes.

Cette entreprise, il va la mener de main de maître. "Ce que je prône aujourd'hui, je le prônais quand j'étais au gouvernement, puis candidat à la primaire de la gauche", dit-il au Parisien. Comprendre avec rigueur et en prenant des risques.

Ce n'est pas la première fois qu'Arnaud Montebourg se lance dans ce genre de projet : il avait monté Bleu Blanc Ruche, un miel de repeuplement garanti respectueux des abeilles, puis c'était lancé dans les fruits à coque avec La Compagnie des amandes.

Pas question pour Arnaud Montebourg de retourner dans l'univers impitoyable de la politique, même s'il ne se privera pas d'utiliser son statut d'ancien membre du gouvernement pour promouvoir sa glace...