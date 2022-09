Arnaud Ducret, c'est chaud avec Claire : câlins et bisous des amoureux en pleine tribune

Les Bleus de Didier Deschamps ont pu compter sur le soutien des supporters et ils ont eu raison ! Ce jeudi 22 septembre, les champions du monde avaient rendez-vous au stade de France pour affronter l'Autriche en Ligue des nations. Un match explosif - qui s'est soldé par une victoire 2-0 - auquel les célébrités ont été nombreuses à assister, en solo ou en famille. Nagui a mis des étoiles dans les yeux de Roxane, Annabelle et Adrien, trois de ses enfants. Vincent Delerm est lui aussi venu en compagnie de l'un de ses garçons. Non loin de lui, Jamel Debbouze et l'ancienne Miss France Maëva Coucke, en solo après la polémique au sujet de François Bonifaci, son ex-compagnon.

Mais il n'y a pas qu'entre potes ou avec ses enfants qu'on peut venir admirer les matchs. C'est la raison pour laquelle Camille Cerf et son chéri Théo Fleury étaient dans les tribunes. Et si leur complicité et l'amour qu'ils se portent ne fait aucun doute, c'était loin d'être au niveau d'Arnaud Ducret et de son épouse Claire Francisci.

L'acteur de Divorce Club est (très) loin du personnage qu'il incarne dans la comédie de Michaël Youn. Claire, c'est toute sa vie et il semblerait qu'il ne puisse plus se passer de sa douce depuis qu'il a croisé son chemin. Mariés, les tourtereaux forment une belle famille recomposée avec Oscar, 9 ans, fils du comédien et de Maurine Nicot et les triplés de 16 ans de la danseuse. C'est la raison pour laquelle les amoureux n'envisagent d'ailleurs pas d'avoir des enfants ensemble et ça tombe bien puisqu'ils ont tout le loisir de profiter à deux.

Dans les tribunes du match opposant la France à l'Autriche, Arnaud Ducret et Claire Francisci étaient bien plus inspirés par les câlins, les bisous et les regards enflammés que par les actions qui se déroulaient sur le terrain. Entre deux lampées de vin, l'acteur se laissait papouiller par son épouse, transformée en distributeur de baisers et de caresses aux petits soins pour son homme. Arnaud Ducret n'a plus aucun doute, elle est bel et bien la femme de sa vie, c'est clair(e).