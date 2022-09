Diaporama : Arnaud Ducret, c'est chaud avec Claire : câlins et bisous des amoureux en pleine tribune

1 / 18 Arnaud Ducret, c'est chaud avec Claire : câlins et bisous des amoureux en pleine tribune

2 / 18 Arnaud Ducret et sa femme Claire Francisci - People dans les tribunes lors du match de la 5ème et avant-dernière journée de Ligue des nations entre la France et l'Autriche (2-0) au Stade de France à Saint-Denis. © Purepeople BestImage

3 / 18 Le rappeur Hatik - People dans les tribunes lors du match de la 5ème et avant-dernière journée de Ligue des nations entre la France et l'Autriche (2-0) au Stade de France à Saint-Denis le 22 septembre 2022. © Purepeople BestImage

4 / 18 Bigflo et Oli - People dans les tribunes lors du match de la 5ème et avant-dernière journée de Ligue des nations entre la France et l'Autriche (2-0) au Stade de France à Saint-Denis le 22 septembre 2022. © Purepeople BestImage

5 / 18 Le rappeur Gazo, Bigflo et Oli - People dans les tribunes lors du match de la 5ème et avant-dernière journée de Ligue des nations entre la France et l'Autriche (2-0) au Stade de France à Saint-Denis le 22 septembre 2022. © Purepeople BestImage

6 / 18 Jean Tigana et sa compagne - People dans les tribunes lors du match de la 5ème et avant-dernière journée de Ligue des nations entre la France et l'Autriche (2-0) au Stade de France à Saint-Denis le 22 septembre 2022. © Purepeople BestImage

7 / 18 Arnaud Ducret et sa femme Claire Francisci - People dans les tribunes lors du match de la 5ème et avant-dernière journée de Ligue des nations entre la France et l'Autriche (2-0) au Stade de France à Saint-Denis le 22 septembre 2022. © Purepeople BestImage

8 / 18 Arnaud Ducret et sa femme Claire Francisci - People dans les tribunes lors du match de la 5ème et avant-dernière journée de Ligue des nations entre la France et l'Autriche (2-0) au Stade de France à Saint-Denis le 22 septembre 2022. © Purepeople BestImage

9 / 18 Arnaud Ducret et sa femme Claire Francisci - People dans les tribunes lors du match de la 5ème et avant-dernière journée de Ligue des nations entre la France et l'Autriche (2-0) au Stade de France à Saint-Denis le 22 septembre 2022. © Purepeople BestImage

10 / 18 Arnaud Ducret et sa femme Claire Francisci - People dans les tribunes lors du match de la 5ème et avant-dernière journée de Ligue des nations entre la France et l'Autriche (2-0) au Stade de France à Saint-Denis le 22 septembre 2022. © Purepeople BestImage

11 / 18 Nagui avec ses enfants Adrien, Roxane, Annabelle - People dans les tribunes lors du match de la 5ème et avant-dernière journée de Ligue des nations entre la France et l'Autriche (2-0) au Stade de France à Saint-Denis le 22 septembre 2022. © Purepeople BestImage

12 / 18 Jamel Debbouze - People dans les tribunes lors du match de la 5ème et avant-dernière journée de Ligue des nations entre la France et l'Autriche (2-0) au Stade de France à Saint-Denis le 22 septembre 2022. © Purepeople BestImage

13 / 18 Nagui avec ses enfants Adrien, Roxane, Annabelle - People dans les tribunes lors du match de la 5ème et avant-dernière journée de Ligue des nations entre la France et l'Autriche (2-0) au Stade de France à Saint-Denis le 22 septembre 2022. © Purepeople BestImage

14 / 18 Camille Cerf (Miss France 2015) et son compagnon Théo Fleury - People dans les tribunes lors du match de la 5ème et avant-dernière journée de Ligue des nations entre la France et l'Autriche (2-0) au Stade de France à Saint-Denis le 22 septembre 2022. © Purepeople BestImage

15 / 18 Camille Cerf (Miss France 2015) et son compagnon Théo Fleury - People dans les tribunes lors du match de la 5ème et avant-dernière journée de Ligue des nations entre la France et l'Autriche (2-0) au Stade de France à Saint-Denis le 22 septembre 2022. © Purepeople BestImage

16 / 18 Vincent Delerm et son fils - People dans les tribunes lors du match de la 5ème et avant-dernière journée de Ligue des nations entre la France et l'Autriche (2-0) au Stade de France à Saint-Denis le 22 septembre 2022. © Purepeople BestImage

17 / 18 Maëva Coucke (Miss France 2018), Vincent Delerm et son fils - People dans les tribunes lors du match de la 5ème et avant-dernière journée de Ligue des nations entre la France et l'Autriche (2-0) au Stade de France à Saint-Denis le 22 septembre 2022. © Purepeople BestImage