Camille Cerf en couple avec Théo : bisous et randonnée, belles vacances en Corse

Camille Cerf, Miss France 2015, passe ses vacances d'été dans le Sud de la Corse. La reine de beauté de 26 ans est en très bonne compagnie, puisque son chéri, Théo Fleury, est avec elle ! Sur Instagram, le jeune couple s'est affiché plus amoureux que jamais !

En story, la comparse de Malika Ménard, Alicia Aylies, Flora Coquerel et Iris Mittenaere a partagé sa journée estivale dans le moindre détail et en a profité pour poster une photo de son couple. En effet, Camille Cerf a partagé des vidéos et photos de sa balade du 17 août. "Concernant notre mini randonnée d'hier, c'était sur le sentier Bruzzi. Je vous recommande, c'était magnifique", raconte la jolie blonde aux yeux verts. Avant de poursuivre : "Au bout de 30-40 minutes de marche, on a trouvé une petite plage. On s'y est posé un peu. On a marché une heure encore avant d'arriver sur une autre plage. Après ça, on a eu bien chaud", rapporte-t-elle à ses 923 000 abonnés. "C'était vraiment top", résume Miss Nord-Pas-de-Calais 2014 sur un cliché où on l'a voit, sourire aux lèvres, se laisser embrasser par son compagnon.