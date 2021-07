Camille Cerf fan de son compagnon Théo : son déhanché et ses bonbons validés par la Miss

Camille Cerf ne cache plus son bonheur ! Voilà plusieurs semaines maintenant qu'elle a révélé avoir retrouvé l'amour, quelques mois après sa rupture difficile avec Cyrille Roty. C'est désormais un certain Théo Fleury qui fait battre son coeur, un charmant blond qui exerce le métier de mannequin.

Sur sa page Instagram, le beau gosse partage souvent les résultats de ses shootings et autres projets professionnels, lesquels font sensation auprès des internautes et surtout auprès de sa célèbre petite-amie. Notre Miss France 2015 l'a d'ailleurs une nouvelle fois prouvé dans la journée de mardi 6 juillet 2021 lorsque Théo Fleury a partagé la dernière publicité pour laquelle il a travaillé et qui passe désormais sur toutes les chaînes télé. Il s'agit d'une pub pour la marque de bonbons Haribo et Théo y livre volontiers quelques pas de danse, apparemment boosté par l'acidité du produit. Une apparition qu'a beaucoup apprécié Camille Cerf. "Mes préférés", a-t-elle commenté en parlant de son chéri mais aussi du bonbon qu'il présente.